Društvo

Данас облачно и топло, поподне киша

G. D. Komentara (0)

Данас облачно и топло, поподне киша

Фото: З. Зинодић

ИЗВОР: БЕТА
У Србији ће данас бити облачно и топло, а од поподнева се очекује киша, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).

Најниже температуре биће од пет до 12 а највише дневне од 15 до 18 степени.

У Београду ће бити облачно и топло, с температурама од 11 до 18 степени. Увече и током ноћи се очекује киша.

Биометеоролошке прилике утицаће неповолјно на хроничне болеснике и осетлјиве особе. Опрез се саветује реуматским и срчаним болесницима и нервно лабилним особама. Могуће су метеоропатске реакције у виду главоболје и болова у мишићима.

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