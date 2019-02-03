Данас облачно и топло, поподне киша
Фото: З. Зинодић
ИЗВОР: БЕТА
У Србији ће данас бити облачно и топло, а од поподнева се очекује киша, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).
Најниже температуре биће од пет до 12 а највише дневне од 15 до 18 степени.
У Београду ће бити облачно и топло, с температурама од 11 до 18 степени. Увече и током ноћи се очекује киша.
Биометеоролошке прилике утицаће неповолјно на хроничне болеснике и осетлјиве особе. Опрез се саветује реуматским и срчаним болесницима и нервно лабилним особама. Могуће су метеоропатске реакције у виду главоболје и болова у мишићима.