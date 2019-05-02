Kultura

Свечано затварање изложбе МИЛАН КОЊОВИЋ – Дубровник, Млини, Цавтат

G. D. Komentara (0)

Милан Коњовић, живот и дело – јавни час

Свечано затварање изложбе
МИЛАН КОЊОВИЋ – Дубровник, Млини, Цавтат

05. маја од 19 часова
Уметничка галерија „Надежда Петровић“ – Чачак

Том приликом ће о животу и делу маестра говорити
Даниел Микић, кустос Уметничке галерије „Надежда Петровић“.
Предавање ће, уз видео пројекцију слика хронолошки пратити Коњовићев уметничким и животни пут.
Слике једног од наших највећих уметника двадесетог века су биле доступне чачанској публици у Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ од 11. априла 2019.

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