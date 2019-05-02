Свечано затварање изложбе МИЛАН КОЊОВИЋ – Дубровник, Млини, Цавтат

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Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser.</strong></p></noscript><div id="smooth_slider_2" class="smooth_slider" style="max-width:360px;height:135px;min-height:135px;background-color:transparent;border:0px solid #999999;"><div class="smooth_sliderb"><div class="smooth_slideri" style="max-width:312px;margin:0px 24px 0px 24px;"><br /> <!-- smooth_slideri --><a href="http://caglas.rs/%d1%88%d1%82%d0%b0-%d1%98%d0%b5-%d1%81%d0%b0%d0%b4-%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81/" title="ШТА ЈЕ САД ОВО? Држите прст на средини снимка и бићете оборени с ногу! (ВИДЕО)" ><img src="http://caglas.rs/wp-content/uploads/2015/06/namie-amuro-golden-touch-interactive-music-video-1.jpg" alt="" class="slider_thumbnail full smooth_slider_thumbnail" width="165" height="" style="float:left;margin:0 10px 0 0px;max-height:120px;border:1px solid #000000;width:165px;" /></a><h2 style="clear:none;line-height:17px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;margin:0 0 5px 0;"><a style="color:#000000;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;" href="http://caglas.rs/%d1%88%d1%82%d0%b0-%d1%98%d0%b5-%d1%81%d0%b0%d0%b4-%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81/">ШТА ЈЕ САД ОВО? Држите прст на средини снимка и бићете оборени с ногу! (ВИДЕО)</a></h2><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;font-weight:normal;font-style:normal;color:#333333;"> Невероватна илузија долази нам из Јапана, од креатора музичког видеа "Golden Touch" (Златни додир).</p> <p>У питању је симулирани интерактивни снимак који ...</span><br /> <p class="smooth_more"><a href="http://caglas.rs/%d1%88%d1%82%d0%b0-%d1%98%d0%b5-%d1%81%d0%b0%d0%b4-%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81/" style="color:#0092E4;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;margin-left: 10px;"></a></p></p> <p> <!-- /smooth_slideri --><br /> </div><div class="smooth_slideri" style="max-width:312px;margin:0px 24px 0px 24px;"><br /> <!-- smooth_slideri --><a href="http://caglas.rs/%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d1%98%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%98%d0%b8%d0%bc-%d1%87%d0%b5%d1%82/" title="УРНЕБЕСНО: Мама је лежала са својим четворкама. Погледајте њихову реакцију кад су угледали тату (ВИДЕО)" ><img src="http://caglas.rs/wp-content/uploads/2015/05/cetvorke.png" alt="" class="slider_thumbnail full smooth_slider_thumbnail" width="165" height="" style="float:left;margin:0 10px 0 0px;max-height:120px;border:1px solid #000000;width:165px;" /></a><h2 style="clear:none;line-height:17px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;margin:0 0 5px 0;"><a style="color:#000000;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;" href="http://caglas.rs/%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d1%98%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%98%d0%b8%d0%bc-%d1%87%d0%b5%d1%82/">УРНЕБЕСНО: Мама је лежала са својим четворкама. Погледајте њихову реакцију кад су угледали тату (ВИДЕО)</a></h2><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;font-weight:normal;font-style:normal;color:#333333;"> Имате лош дан? Овај видео ће га сигурно улепшати!</p> <p>Четворке захтевају много посла, али верујемо да ћете због оваквих тренутака заборавити ...</span><br /> <p class="smooth_more"><a href="http://caglas.rs/%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d1%98%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%98%d0%b8%d0%bc-%d1%87%d0%b5%d1%82/" style="color:#0092E4;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;margin-left: 10px;"></a></p></p> <p> <!-- /smooth_slideri --><br /> </div><div class="smooth_slideri" style="max-width:312px;margin:0px 24px 0px 24px;"><br /> <!-- smooth_slideri --><a href="http://caglas.rs/%d1%82%d0%b0%d1%98%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b3-%d0%b8-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b3-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b8-%d1%83-%d1%81%d0%b8%d1%80/" title="Тајна дугог и здравог живота лежи у сиру и вину" ><img src="http://caglas.rs/wp-content/uploads/2015/04/sir.jpg" alt="" class="slider_thumbnail full smooth_slider_thumbnail" width="165" height="" style="float:left;margin:0 10px 0 0px;max-height:120px;border:1px solid #000000;width:165px;" /></a><h2 style="clear:none;line-height:17px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;margin:0 0 5px 0;"><a style="color:#000000;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;" href="http://caglas.rs/%d1%82%d0%b0%d1%98%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b3-%d0%b8-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b3-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b8-%d1%83-%d1%81%d0%b8%d1%80/">Тајна дугог и здравог живота лежи у сиру и вину</a></h2><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;font-weight:normal;font-style:normal;color:#333333;"> Добра вест за љубитеље сира - нова студија сугерише да постоји веза између конзумације сира и дужег, здравијег живота, пише ...</span><br /> <p class="smooth_more"><a href="http://caglas.rs/%d1%82%d0%b0%d1%98%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b3-%d0%b8-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b3-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b8-%d1%83-%d1%81%d0%b8%d1%80/" style="color:#0092E4;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;margin-left: 10px;"></a></p></p> <p> <!-- /smooth_slideri --><br /> </div><div class="smooth_slideri" style="max-width:312px;margin:0px 24px 0px 24px;"><br /> <!-- smooth_slideri --><a href="http://caglas.rs/%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%98-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%be-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2/" title="Телефонски број платио два милиона евра" ><img src="http://caglas.rs/wp-content/uploads/2015/04/emir.jpg" alt="" class="slider_thumbnail full smooth_slider_thumbnail" width="165" height="" style="float:left;margin:0 10px 0 0px;max-height:120px;border:1px solid #000000;width:165px;" /></a><h2 style="clear:none;line-height:17px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;margin:0 0 5px 0;"><a style="color:#000000;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;" href="http://caglas.rs/%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%98-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%be-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2/">Телефонски број платио два милиона евра</a></h2><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;font-weight:normal;font-style:normal;color:#333333;"> Један пословни човек платио је више од осам милиона дирхама (око два милиона евра) за број мобилног телефона, што је ...</span><br /> <p class="smooth_more"><a href="http://caglas.rs/%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%98-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%be-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2/" style="color:#0092E4;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;margin-left: 10px;"></a></p></p> <p> <!-- /smooth_slideri --><br /> </div><div class="smooth_slideri" style="max-width:312px;margin:0px 24px 0px 24px;"><br /> <!-- smooth_slideri --><a href="http://caglas.rs/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%98%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%bc/" title="Знакови који говоре да сте под стресом" ><img src="http://caglas.rs/wp-content/uploads/2015/04/stress-work.jpg" alt="" class="slider_thumbnail full smooth_slider_thumbnail" width="165" height="" style="float:left;margin:0 10px 0 0px;max-height:120px;border:1px solid #000000;width:165px;" /></a><h2 style="clear:none;line-height:17px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;margin:0 0 5px 0;"><a style="color:#000000;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;" href="http://caglas.rs/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%98%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%bc/">Знакови који говоре да сте под стресом</a></h2><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;font-weight:normal;font-style:normal;color:#333333;"> Повремени стресни дан чињеница је модерне свакодневице, но ако патите од хроничног стреса, симптоме тог проблема није баш тако лако ...</span><br /> <p class="smooth_more"><a href="http://caglas.rs/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%98%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%bc/" style="color:#0092E4;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;margin-left: 10px;"></a></p></p> <p> <!-- /smooth_slideri --><br /> </div><div class="smooth_slideri" style="max-width:312px;margin:0px 24px 0px 24px;"><br /> <!-- smooth_slideri --><a href="http://caglas.rs/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%84%d0%b5%d0%bc-%d1%88%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%be%d1%98%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be/" title="Магични парфем: Што се више знојите, то лепше миришете" ><img src="http://caglas.rs/wp-content/uploads/2015/04/parfem-novo.jpg" alt="" class="slider_thumbnail full smooth_slider_thumbnail" width="165" height="" style="float:left;margin:0 10px 0 0px;max-height:120px;border:1px solid #000000;width:165px;" /></a><h2 style="clear:none;line-height:17px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;margin:0 0 5px 0;"><a style="color:#000000;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;" href="http://caglas.rs/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%84%d0%b5%d0%bc-%d1%88%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%be%d1%98%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be/">Магични парфем: Што се више знојите, то лепше миришете</a></h2><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;font-weight:normal;font-style:normal;color:#333333;"> Британски истраживачи у Белфасту тврде да су произвели чудесан парфем с којим миришемо лепше што се више знојимо.</p> <p>У студији која ...</span><br /> <p class="smooth_more"><a href="http://caglas.rs/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%84%d0%b5%d0%bc-%d1%88%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%b5-%d0%b7%d0%bd%d0%be%d1%98%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be/" style="color:#0092E4;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;margin-left: 10px;"></a></p></p> <p> <!-- /smooth_slideri --><br /> </div><div class="smooth_slideri" style="max-width:312px;margin:0px 24px 0px 24px;"><br /> <!-- smooth_slideri --><a href="http://caglas.rs/%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be-%d1%87%d0%b5%d0%b4%d0%be/" title="Никоново ретро чедо" ><img src="http://caglas.rs/wp-content/uploads/2015/04/nikon-retro.jpg" alt="" class="slider_thumbnail full smooth_slider_thumbnail" width="165" height="" style="float:left;margin:0 10px 0 0px;max-height:120px;border:1px solid #000000;width:165px;" /></a><h2 style="clear:none;line-height:17px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;margin:0 0 5px 0;"><a style="color:#000000;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;" href="http://caglas.rs/%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be-%d1%87%d0%b5%d0%b4%d0%be/">Никоново ретро чедо</a></h2><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;font-weight:normal;font-style:normal;color:#333333;"> Никон представља свој нови апаратић из серије 1. Ознака му је Ј5, што значи да наслеђује Ј4, сасвим логично.</p> <p>Ова серија ...</span><br /> <p class="smooth_more"><a href="http://caglas.rs/%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be-%d1%87%d0%b5%d0%b4%d0%be/" style="color:#0092E4;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;margin-left: 10px;"></a></p></p> <p> <!-- /smooth_slideri --><br /> </div><div class="smooth_slideri" style="max-width:312px;margin:0px 24px 0px 24px;"><br /> <!-- smooth_slideri --><a href="http://caglas.rs/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%be-8020-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8%d1%98%d1%83-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0/" title="Примените правило 80/20 за успешнију организацију Вашег венчања" ><img src="http://caglas.rs/wp-content/uploads/2015/04/wedding-01.jpg" alt="" class="slider_thumbnail full smooth_slider_thumbnail" width="165" height="" style="float:left;margin:0 10px 0 0px;max-height:120px;border:1px solid #000000;width:165px;" /></a><h2 style="clear:none;line-height:17px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;margin:0 0 5px 0;"><a style="color:#000000;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;" href="http://caglas.rs/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%be-8020-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8%d1%98%d1%83-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0/">Примените правило 80/20 за успешнију организацију Вашег венчања</a></h2><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;font-weight:normal;font-style:normal;color:#333333;"> Са припремом и организацијом венчања почиње се месецима, чак и до годину дана пре заказаног датума. Да бисте тај период ...</span><br /> <p class="smooth_more"><a href="http://caglas.rs/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%be-8020-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8%d1%98%d1%83-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0/" style="color:#0092E4;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;margin-left: 10px;"></a></p></p> <p> <!-- /smooth_slideri --><br /> </div><div class="smooth_slideri" style="max-width:312px;margin:0px 24px 0px 24px;"><br /> <!-- smooth_slideri --><a href="http://caglas.rs/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%83-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%88/" title="Прославе развода – нова мода у Норвешкој" ><img src="http://caglas.rs/wp-content/uploads/2015/04/razvod-torta-01.jpg" alt="" class="slider_thumbnail full smooth_slider_thumbnail" width="165" height="" style="float:left;margin:0 10px 0 0px;max-height:120px;border:1px solid #000000;width:165px;" /></a><h2 style="clear:none;line-height:17px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;margin:0 0 5px 0;"><a style="color:#000000;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;" href="http://caglas.rs/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%83-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%88/">Прославе развода – нова мода у Норвешкој</a></h2><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;font-weight:normal;font-style:normal;color:#333333;"> Када млади људи „стану на луди камен”, песимисти и циници кажу да су тим чином ступања у брачну везу, заправо ...</span><br /> <p class="smooth_more"><a href="http://caglas.rs/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%83-%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%88/" style="color:#0092E4;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;margin-left: 10px;"></a></p></p> <p> <!-- /smooth_slideri --><br /> </div><div class="smooth_slideri" style="max-width:312px;margin:0px 24px 0px 24px;"><br /> <!-- smooth_slideri --><a href="http://caglas.rs/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d1%81%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%99%d1%86%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b3-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80/" title="&#8220;Видео сам ванземаљца високог три метра&#8221;" ><img src="http://caglas.rs/wp-content/uploads/2015/03/vanzemaljci.jpg" alt="ФОТО: Thinkstock" class="slider_thumbnail full smooth_slider_thumbnail" width="165" height="" style="float:left;margin:0 10px 0 0px;max-height:120px;border:1px solid #000000;width:165px;" /></a><h2 style="clear:none;line-height:17px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;margin:0 0 5px 0;"><a style="color:#000000;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;" href="http://caglas.rs/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d1%81%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%99%d1%86%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b3-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80/">Видео сам ванземаљца високог три метра</a></h2><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;font-weight:normal;font-style:normal;color:#333333;"> </p> <p>Један човек који тврди да је био инжењер NASA 35 година тврди да је ступио у контакт са три метра ...</span><br /> <p class="smooth_more"><a href="http://caglas.rs/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d1%81%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%99%d1%86%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b3-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80/" style="color:#0092E4;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;margin-left: 10px;"></a></p></p> <p> <!-- /smooth_slideri --><br /> </div><div class="smooth_slideri" style="max-width:312px;margin:0px 24px 0px 24px;"><br /> <!-- smooth_slideri --><a href="http://caglas.rs/%d1%81%d1%80%d0%bf%d0%ba%d0%b8%d1%9a%d0%b0-%d1%83-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%83-%d0%bc%d0%b8%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5/" title="Српкиња у финалу МИС Канаде!" ><img src="http://caglas.rs/wp-content/uploads/2015/03/monika-horvat-miss-kanade.jpg" alt="" class="slider_thumbnail full smooth_slider_thumbnail" width="165" height="" style="float:left;margin:0 10px 0 0px;max-height:120px;border:1px solid #000000;width:165px;" /></a><h2 style="clear:none;line-height:17px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;margin:0 0 5px 0;"><a style="color:#000000;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;" href="http://caglas.rs/%d1%81%d1%80%d0%bf%d0%ba%d0%b8%d1%9a%d0%b0-%d1%83-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%83-%d0%bc%d0%b8%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5/">Српкиња у финалу МИС Канаде!</a></h2><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;font-weight:normal;font-style:normal;color:#333333;"> Моника Хорват је двадесеттрогодишња финалисткиња избора за Мис Канаде, а у ту земљу дошла је из Србије 1993. године.</p> <p>Она је ...</span><br /> <p class="smooth_more"><a href="http://caglas.rs/%d1%81%d1%80%d0%bf%d0%ba%d0%b8%d1%9a%d0%b0-%d1%83-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%83-%d0%bc%d0%b8%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5/" style="color:#0092E4;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;margin-left: 10px;"></a></p></p> <p> <!-- /smooth_slideri --><br /> </div><div class="smooth_slideri" style="max-width:312px;margin:0px 24px 0px 24px;"><br /> <!-- smooth_slideri --><a href="http://caglas.rs/%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d1%83%d1%92%d1%83%d1%98%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b5/" title="Ово излуђује конобаре!" ><img src="http://caglas.rs/wp-content/uploads/2015/03/konobar-1.jpg" alt="" class="slider_thumbnail full smooth_slider_thumbnail" width="165" height="" style="float:left;margin:0 10px 0 0px;max-height:120px;border:1px solid #000000;width:165px;" /></a><h2 style="clear:none;line-height:17px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;margin:0 0 5px 0;"><a style="color:#000000;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;" href="http://caglas.rs/%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d1%83%d1%92%d1%83%d1%98%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b5/">Ово излуђује конобаре!</a></h2><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;font-weight:normal;font-style:normal;color:#333333;"> Погледајте изненађујућу листу универзалних глупости које некада раде гости у ресторанима.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Када фолирају алергију на храну</p> <p>Алергија на храну није шала, али ...</span><br /> <p class="smooth_more"><a href="http://caglas.rs/%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d1%83%d1%92%d1%83%d1%98%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b5/" style="color:#0092E4;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;margin-left: 10px;"></a></p></p> <p> <!-- /smooth_slideri --><br /> </div><div class="smooth_slideri" style="max-width:312px;margin:0px 24px 0px 24px;"><br /> <!-- smooth_slideri --><a href="http://caglas.rs/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d1%84%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b6%d1%9a%d1%83/" title="Испред фенси хотела &#8211; прасе на ражњу?!" ><img src="http://caglas.rs/wp-content/uploads/2015/03/Prase_na_ražnju.jpg" alt="" class="slider_thumbnail full smooth_slider_thumbnail" width="165" height="" style="float:left;margin:0 10px 0 0px;max-height:120px;border:1px solid #000000;width:165px;" /></a><h2 style="clear:none;line-height:17px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;margin:0 0 5px 0;"><a style="color:#000000;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;" href="http://caglas.rs/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d1%84%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b6%d1%9a%d1%83/">Испред фенси хотела - прасе на ражњу?!</a></h2><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;font-weight:normal;font-style:normal;color:#333333;"> Веровали или не, баш тако је било на отварању новог хотела са четири звездице у Београду. Ево шта нас је ...</span><br /> <p class="smooth_more"><a href="http://caglas.rs/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d1%84%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b6%d1%9a%d1%83/" style="color:#0092E4;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;margin-left: 10px;"></a></p></p> <p> <!-- /smooth_slideri --><br /> </div><div class="smooth_slideri" style="max-width:312px;margin:0px 24px 0px 24px;"><br /> <!-- smooth_slideri --><a href="http://caglas.rs/%d0%b1%d0%b8%d1%99%d0%ba%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d1%98%d0%b5-%d1%9b%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d1%81-%d0%be%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d1%85-%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8/" title="Биљке које ће вас одмах смирити" ><img src="http://caglas.rs/wp-content/uploads/2015/03/lavanda.jpg" alt="" class="slider_thumbnail full smooth_slider_thumbnail" width="165" height="" style="float:left;margin:0 10px 0 0px;max-height:120px;border:1px solid #000000;width:165px;" /></a><h2 style="clear:none;line-height:17px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;margin:0 0 5px 0;"><a style="color:#000000;font-size:14px;font-weight:bold;font-style:normal;" href="http://caglas.rs/%d0%b1%d0%b8%d1%99%d0%ba%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d1%98%d0%b5-%d1%9b%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d1%81-%d0%be%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d1%85-%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8/">Биљке које ће вас одмах смирити</a></h2><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;font-weight:normal;font-style:normal;color:#333333;"> Валеријана</p> <p>Екстракт валеријане користи се од давнина за умирење и бољи сан, али и у лечењу анксиозности или стреса. Научници су ...</span><br /> <p class="smooth_more"><a href="http://caglas.rs/%d0%b1%d0%b8%d1%99%d0%ba%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d1%98%d0%b5-%d1%9b%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d1%81-%d0%be%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d1%85-%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8/" style="color:#0092E4;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;margin-left: 10px;"></a></p></p> <p> <!-- /smooth_slideri --><br /> </div></div><div id="smooth_slider_2_next" class="smooth_next"></div><br /> <div id="smooth_slider_2_prev" class="smooth_prev"></div><div class="sldr_clearlt"></div><div class="sldr_clearrt"></div><br /> </div><script type="text/javascript">jQuery("html").addClass("smooth_slider_fouc");jQuery(".smooth_slider_fouc .smooth_slider").hide();</script></div><div id="bns-featured-category-2" class="widget bns-featured-category"><h5><span class="bnsfc-widget-title bnsfc-cat-class-13"><a href="http://caglas.rs/misao-dana/"> </a></span></h5><div class="bnsfc-container"><br /> <div class="post-49265 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-misao-dana"></p> <p> <strong><a href="http://caglas.rs/misao-dana-89/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Misao dana">Misao dana</a></strong></p> <p> <div class="post-details"></p> <p> </div><br /> <!-- .post-details --></p> <p> <div class="bnsfc-content"></p> <p> <a href="http://caglas.rs/misao-dana-89/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Misao dana"><img width="1" height="1" src="http://caglas.rs/wp-content/uploads/2017/02/1357250876652.cached-100x67.jpg" class="alignleft colorbox-49265 wp-post-image" alt="1357250876652.cached" /></a><br /> <div id="js_44z" class="_5pbx userContent" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><br /> <p><strong>&#8220;Možda nisu svi dobri, ali u svakome ima nešto dobro. Nemoj nikome suditi, jer i svetac ima svoju prošlost, a grešnik ima svoju budućnost.&#8221;</strong></p><br /> <p>Oscar Wilde</p><br /> </div></p> <p> <div class="bnsfc-clear"></div></p> <p> </div><!-- .bnsfc-content --></p> <p> </div><!-- .post #post-ID --></p> <p> </div><!-- bnsfc-container --></div><div id="text-26" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><img src="http://caglas.rs/wp-content/uploads/2013/05/dobro-jutro1.png" alt="dobro-jutro" width="350" height="47" class="aligncenter size-full wp-image-2051" /></div><br /> </div><div id="bns-featured-category-3" class="widget bns-featured-category"><h5><span class="bnsfc-widget-title bnsfc-cat-class-15"> </span></h5><div class="bnsfc-container"><br /> <div class="post-49123 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-pesma-dana"></p> <p> <strong><a href="http://caglas.rs/pesma-dana-58/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Pesma dana">Pesma dana</a></strong></p> <p> <div class="post-details"></p> <p> </div><br /> <!-- .post-details --></p> <p> <div class="bnsfc-content"></p> <p> <a href="http://caglas.rs/pesma-dana-58/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Pesma dana"><img width="1" height="1" src="http://caglas.rs/wp-content/uploads/2017/02/ekv-2-620x350-100x56.jpg" class="alignleft colorbox-49123 wp-post-image" alt="ekv-2-620x350" /></a><br /> <p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/CSEaThLITxo" frameborder="0" allowfullscreen>