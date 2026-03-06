Slične Vesti
Све спремно за 63. Сабор трубача, попуњени сви смештајни капацитети
Највећа манифестација у Европи посвећена труби, Драгачевски Сабор трубача у Гучи од сутра, па до недеље, окупиће велики број посетилаца са свих страна света. Подизањем саборске заставе и обраћањем домаћина овогодишњег Сабора Дејана Петровића, сутра у 11 часова свечано почиње још један посебан догађај за све љубитеље трубе. Након свечаног отварања манифестације туристи ће моћи […]
Данас и сутра од 19 сати концерти ученика Музичке школе „Др Војислав Вучковић“
Ученици Музичке школе „Др Војислав Вучковић“ вечерас у 19 часова одржаће концерт у Великој сали Музичке школе, биће одржани концерти камерних састава, хорова и оркестра ученика ОМШ и СМШ, специјални гости биће ученице Балетске школе „Лујо Давичо“ из одељења у Чачку. Концерт солиста ОМШ и СМШ биће одржан сутра од 19 часова, такође у Великој […]
RAMBO AMADEUS: “LIČNA MENTALNA HIGIJENA U DOBA POPLAVE INFORMACIJA JE VIŠE NEGO NUŽNA”
Nedavno su Čačani mogli da uživaju u mešavini xeza, roka i elektronske muzike, muzičara i tekstopisca sa dugogodišnjom uspešnom karijerom Antonija Pušića, poznatijeg kao Ramba Amadeusa. U prepunom lokalu “Srpski Pab”, raspoložena publika je bila nerazdvojiv deo odlične amtosfere koju je stvorio svetski mega car, naravno, kako je i očekivano, svojim jedinstvenim i neponovljivim izvođenjem […]