Електродистрибуција: Планирани радови за ПЕТАК, 22. август

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на замени стубова и реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у петак, 22. 08. 2025. године, у временском интервалу од:

  • 08:00 до 16:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у делу села Јежевица, потес Марина воденица (око фирме Еуробет). 
  • 10:00 до 13:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Липници, делу Слатине према Премећи, Слатинској Бањи, Премећи, Петници, Жаочанима и Качулицама.

пијаца
Društvo Grad

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

G. D.

    НАЗИВ РОБЕ 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. Пројино брашно 200 200 200 200 Кромпир  120-150 130-150 130-150 130-150 Пасуљ 280-600 300-800 300-800 300-800 Паприка 180-400 150-400 150-400 150-350 Парадајз 180-220 120-180 120-180 120-180 Краставци 90-150 100-150 100-150 100-150 Тиквице 150 100-130 100-130 100 Цвекла 200 200 200 200 Спанаћ Купус 90-120 90-120 90-120 90-120 Целер 400-500 […]
Društvo

ВИЈОГЛАВА „КАМУФЛИРАНИ“ ДЕТЛИЋ

vesna

„ПТИЦЕ ЧАЧКА И ОКОЛИНЕ“ Мало је дужа од нашег врапца, али је много теже видети ову птицу из породице детлића. Има је у свим крајевима, али вијоглава (лат. Jynx torkuilla, енг. Eurasian Wryneck), осим што је веома опрезна, има перје које јој је одлична „камуфлажа“, па се просто „утапа“ на кори дрвећа. Наш саговорник Драгиша […]
Društvo Grad

Јуче рођени ДЕЧАК И ДЕВОЈЧИЦА

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ДВЕ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.

