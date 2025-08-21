Електродистрибуција: Планирани радови за ПЕТАК, 22. август
Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на замени стубова и реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у петак, 22. 08. 2025. године, у временском интервалу од:
- 08:00 до 16:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у делу села Јежевица, потес Марина воденица (око фирме Еуробет).
- 10:00 до 13:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Липници, делу Слатине према Премећи, Слатинској Бањи, Премећи, Петници, Жаочанима и Качулицама.