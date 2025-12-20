diSTRUKTURA
Неједнаке географије
Possibility of the Sublime
Уметничка галерија: ,,Надежда Петровић“: 23. децембар 2025 – 23. фебруар 2026.
Отварање изложбе: уторак, 23 децембар у 18 ч.
Уметничка галерија ,,Надежда Петровић“, Цара Душана 6, Чачак
_______________________________________________________
Изложба „Неједнаке географијеˮ уметничке групе diSTRUKTURA представља најновију серију радова у оквиру пројекта Possibility of the Sublime /Могућност узвишеног. Кроз коришћење различитих медија ‒ слика, фотографија, видео, цртеж, карактеристичним и за њихов претходни рад као одговарајуће за промишљање и истраживање, отворено говоре о питањима екологије и економије које посматрају у испреплетеним односима пејзажа, заједнице и моћи. Уочавање јасно видљивих промена у природи, укључује позицију човека, истовремено као учесника и посматрача, тематизујући комплексна питања природе, технологије и друштва савременог доба, не искључујући прошлост и са запитаношћу за будућност.
Изложба се реализује у сарадњи Галерије савремене ликовне уметности у Нишу, Уметничке галерије „Надежда Петровић“ у Чачку и Уметничке галерије Народног музеја Крушевац. Каталог, чији су издавачи поред наведених установа и ProArtOrg из Београда, објединиће поставке три изложбе. Аутор текста у каталогу је др Сања Којић Младенов.
diSTRUKTURA / Милица Милићевић и Милан Боснић
Милица Милићевић (1979) и Милан Боснић (1969) су дипломирали и магистрирали на Факултету ликовних уметности у Београду, на одсеку за сликарство. Од 2005. раде заједно као уметнички дуо diSTRUKTURA и под тим именом учествовали су на преко 30 самосталних и више од 70 групних изложби у Србији, Словенији, Македонији, Румунији, Француској, Италији, Аустрији, Немачкој, Холандији, Луксембургу, Швајцарској, Јапану, Словачкој, Чешкој, Црној Гори, Хрватској, Мађарској, Финској и Египту. diSTRUKTURA је учествовала у artist-in-residence програмима и радионицама у Шпанији, Швајцарској, Немачкој, Аустрији, Холандији, Словенији, Италији, Финској, Египту и Србији. Добитници су више награда и стипендија од којих и Pollock-Krasner grant за 2015. годину. Њихови радови се налазе у преко 15 јавних и приватних колекција.