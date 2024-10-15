Изложба ,,ПАСТОРАЛЕ“

Изложба дигиталних колажа др Милоша Ђорђевића, из Београда. Радови из циклуса „Пасторале“ изведени су у техници колаж, класичним поступком рада уз употребу дигиталних алата и компјутерског графичког софтвера.

Организација: Ликовни програм. Изложба се одржава у ПЕТАК, 18. ОКТОБРА 2024, у Ликовном салону Културног центра Чачак, у 19.00.

Колаж техника и подразумевајући поступак рада представљају вектор ишчитавања радова. У концептуалном смислу, употреба технике колаж кореспондира са субверзивним праксама историјске авангарде и неоавангарде у служби друштвене критике, бескомпромисног супротстављања преовлађујућим друштвеним конвенцијама или рушењу поретка капитала.

Извор: Културни центар Чачак