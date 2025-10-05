КРАЈ ВРЕМЕНА
ПРИЧА О СРПСКОЈ МАТА ХАРИ
Учествују: Владимир Вучковић, аутор, Дејан СтојиљковићМодератор: Бојан Милић
Уторак, 7. октобар 2025 у 19 часова
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК, 18. И 19. НОВЕМБАР НИКО: ИЗА ПОЛАРНЕ СВЕТЛОСТИ (анимирани, породични,синхронизован) Велика сала у 16:00 ГЛАДИЈАТОР 2 (драма, акција, авантура) Велика сала у 19:00 Цена улазнице је 300 динара.
ТРИБИНА „ТУРИЗАМ И ОБРАЗОВАЊЕ: ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА РАЗВОЈ И ЗАПОШЉАВАЊЕ“ биће одржана у Великој сали Дома културе, у среду, 12. октобра, у 19,30 часова. Ова трибина ће указати на могућности развоја туризма као сектора са великим потенцијалом за привредни раст и запошљавање, са посебним освртом на развој кадрова за рад у туризму и коришћењу енглеског језика […]
Градска библиотека „Владислав Петковић Дисˮ обавештава јавност да од понедељка, 1. јула прелази на летње радно време. Библиотека ће бити отворена за кориснике од 8 до 16 часова радним данима и од 9 до 14 часова суботом. Огранци Библиотеке ће радити један дан седмично. Издвојено одељење у Мрчајевцима биће отворено понедељком од 8 до 14 […]