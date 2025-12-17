Kultura

ТРАДИЦИОНАЛНИ НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ БАЛЕТСКОГ СТУДИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК

G. D. Komentara (0)

ЧЕТВРТАК И ПЕТАК, 25. и 26. ДЕЦЕМБАР – ТРАДИЦИОНАЛНИ НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ БАЛЕТСКОГ СТУДИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК 

  Велика сала у 20.00 

ТРАДИЦИОНАЛНИ НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ БАЛЕТСКОГ СТУДИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК     

На концерту ће публика имати прилику да види најлепше балетске кореографије, на којима су полазници студија вредно радили у току године, и са њима освајали престижне награде на националним и међународним такмичењима. Такође, имаће прилику да погледају и нова остварења, као и наступ ученика Основне балетске школе ,,Лујо Давичо“. 

Кореограф: Ивана Дуњић
Улазнице су у продаји по цени од 500 динара.
Организација: Програм за децу и младе

Фото: КЦ Чачак

Slične Vesti
Kultura

АУСТРИЈСКИ КРАТКИ ФИЛМ

G. D.

АУСТРИЈСКИ КРАТКИ ФИЛМ Петак, 01. април Мала сала Дома културе, у 20:00 У сарадњи са Аустријским културним форумом у Београду. Програм: ЖИВОТ НА РОГУ, 2020, 25 мин Деценијама се отровни отпад илегално одлаже на обале Сомалије. Цунами 2004. године оштетио је затроване контејнере, што је довело до ширења болести. Режија: Мо Хараве ВЕШ МАШИНА, 2020, […]

Фото Дом културе
Kultura Kultura

ВЕЧЕРАС „АЗРИНИ СВЈЕДОЦИ“

G. D.

У ВЕЛИКОЈ САЛИ ДОМА КУЛТУРЕ КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ВЕЧЕРАС, У 20 ЧАСОВА, БИЋЕ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ И ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА ПОД НАЗИВОМ „АЗРИНИ СВЈЕДОЦИ“, аутора Бориса Лајнера, легендарног бубњара група „Азра“, „Вјештице“, „Хаустор“… Гости вечери су БОРИС ЛАЈНЕР, аутор и ЈАСМИНКА МИТРИЋ, коуредница издања, а организатор Културно-образовни програм Дома културе. На предавању ће се говорити о фановима Азре […]
Kultura

U petak premijera „Snežane i sedam patuljaka“

Z. Ј.

Na velikoj sceni Doma kulture Čačak u petak, 4. septembra, od 20 časova, biće premijerno izvedena predstava „Snežana i sedam patuljaka“. Ulaznica košta 400 dinara. Zbog epidemioloških okolnosti i zaštitnih mera, broj mesta je ograničen. Prodaja ulaznica počela je pre nekoliko dana na blagajni Doma kulture. Novu predstavu pripremila je Glumačka radionica Doma kulture.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.