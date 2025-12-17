ЧЕТВРТАК И ПЕТАК, 25. и 26. ДЕЦЕМБАР – ТРАДИЦИОНАЛНИ НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ БАЛЕТСКОГ СТУДИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК
Велика сала у 20.00
ТРАДИЦИОНАЛНИ НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ БАЛЕТСКОГ СТУДИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК
На концерту ће публика имати прилику да види најлепше балетске кореографије, на којима су полазници студија вредно радили у току године, и са њима освајали престижне награде на националним и међународним такмичењима. Такође, имаће прилику да погледају и нова остварења, као и наступ ученика Основне балетске школе ,,Лујо Давичо“.
Кореограф: Ивана Дуњић
Улазнице су у продаји по цени од 500 динара.
Организација: Програм за децу и младе
Фото: КЦ Чачак