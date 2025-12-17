ТРАДИЦИОНАЛНИ НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ БАЛЕТСКОГ СТУДИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК     

Na velikoj sceni Doma kulture Čačak u petak, 4. septembra, od 20 časova, biće premijerno izvedena predstava „Snežana i sedam patuljaka“. Ulaznica košta 400 dinara. Zbog epidemioloških okolnosti i zaštitnih mera, broj mesta je ograničen. Prodaja ulaznica počela je pre nekoliko dana na blagajni Doma kulture. Novu predstavu pripremila je Glumačka radionica Doma kulture.

Подели ово: Твитер

Фејсбук

