Kultura

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК: ПРОГРМ ОД ПОНЕДЕЉКА, 16. ДО ПЕТКА, 20. МАРТА

ПОНЕДЕЉАК, 16. МАРТ – СМОТРА АМАТЕРА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА

Изложба ликовних радова аматера Горњег Милановца, Лучана, Гуче и Чачка.

Организација: Аматерски програм

Средњи и Горњи хол у 18.00 часова

УТОРАК, 17. МАРТ – ИЗЛОЖБА СЛИКА ДЕСИМИРА ДЕНИЋА

Ликовни уметник Десимир Денић, редовни професор Факултета примењених уметности у Београду, представаља се циклусом слика, фрагмената пејзажа, шумске атмосфере, обала речних корита. Колористички сведене, а опет ликовно дефинисане, представљају симболистички приступ природном амбијенту и лични су доживљај можда постојећих, а можда и непостојећих амбијенталних приказа.

Организација: Ликовни програм

Ликовни салон у 19.00 часова

СРЕДА, 18. МАРТ – Позоришна представа СРЦЕ У ПРОЦЕПУ, продукција Балкан Арт

Када у канцеларију познате продуценткиње, дође млади глумац да тражи улогу у новој сапуници по имену – „Срце у процепу” почиње  заплет пун комичних ситуација.

Кроз низ духовитих сцена и комичних преокрета, публика ће моћи да завири иза кулиса света глуме и види колико труда, импровизације и страсти стоји иза сваке улоге.

Играју: Весна Станковић и Немања Стаматовић

Костим: С. Газивода; Текст и режија: Весна Станковић

Бесплатне злазнице преузмите на билетарници Културног центра Чачак.

Организација: Позоришни програм

Велика сала у 20.00 часова

KULTURNI RETROVIZOR 2017

KULTURNI RETROVIZOR 2017 Izbor najboljih i najzanimljivijih kulturnih događaja u Čačku 2017. godine. Događaji su birani i sagledani isključivo iz ugla i po ukusu i afinitetu autora teksta, predstavlaju lični izbor, a ne opštu sliku stanja i analizu rada institucija, ustanova, grupa i pojedinaca. Ovo je samo jedan od mogućih izbora.
ХЕРОИНЕ СПОМЕН-ЗБИРКЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ у Уметничкој галерији ,,Надежда Петровић“ Чачак

ХЕРОИНЕ СПОМЕН-ЗБИРКЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ Уметничка галерија ,,Надежда Петровић" Чачак Уторак, 15. април, у 19 часова Изложба „Хероине Спомен-збиркe Павла Бељанскогˮ осмишљена је са циљем да се у години Новог Сада – Европске престонице културе (2022), у оквиру програмског лука Хероине, истакне јединственост колекције Павла Бељанског.
Промоција књиге “У КАНЏАМА ЗВЕРИ“ Росе Мирковић Лазовић

Злостављање деце је злочин који не застарева. Роса Мирковић је после много година скупила снаге да о томе проговори у својој књизи… Учествују: Милош Милишић, књижевник и Бранимирка Радосавчевић, дипл. социолог. Понедељак 18. март 2019. Мала сала у 19:30

