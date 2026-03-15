КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК: ПРОГРМ ОД ПОНЕДЕЉКА, 16. ДО ПЕТКА, 20. МАРТА

ПОНЕДЕЉАК, 16. МАРТ – СМОТРА АМАТЕРА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА
Изложба ликовних радова аматера Горњег Милановца, Лучана, Гуче и Чачка.
Организација: Аматерски програм
Средњи и Горњи хол у 18.00 часова
УТОРАК, 17. МАРТ – ИЗЛОЖБА СЛИКА ДЕСИМИРА ДЕНИЋА
Ликовни уметник Десимир Денић, редовни професор Факултета примењених уметности у Београду, представаља се циклусом слика, фрагмената пејзажа, шумске атмосфере, обала речних корита. Колористички сведене, а опет ликовно дефинисане, представљају симболистички приступ природном амбијенту и лични су доживљај можда постојећих, а можда и непостојећих амбијенталних приказа.
Организација: Ликовни програм
Ликовни салон у 19.00 часова
СРЕДА, 18. МАРТ – Позоришна представа СРЦЕ У ПРОЦЕПУ, продукција Балкан Арт
Када у канцеларију познате продуценткиње, дође млади глумац да тражи улогу у новој сапуници по имену – „Срце у процепу” почиње заплет пун комичних ситуација.
Кроз низ духовитих сцена и комичних преокрета, публика ће моћи да завири иза кулиса света глуме и види колико труда, импровизације и страсти стоји иза сваке улоге.
Играју: Весна Станковић и Немања Стаматовић
Костим: С. Газивода; Текст и режија: Весна Станковић
Бесплатне злазнице преузмите на билетарници Културног центра Чачак.
Организација: Позоришни програм
Велика сала у 20.00 часова