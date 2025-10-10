ЉУБИЦА КАРАНАЦ, ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ОШ „СВЕТИ САВА“

Književni program ĆUTANJA IZ GORE – književno veče Mirka Demića, dobitnika nagrade ‘’Meša Selimović’’ za 2016.godinu Veče dobitnika nagrade „Meša Selimović“ za 2016, Mirka Demića. O knjizi govore Aleksandar Laković, književni kritičar i autor. Muzičke minijature Jelena Rubaković, violinistkinja. „Dva ugaona stuba ove priče čine dva stvarna i mitska Petra; jedan je Petar Svačić, […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

