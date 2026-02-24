Uncategorized

Lorem ipsum dolor sit amet

Slične Vesti
Uncategorized

Фрулашко предвечерје на Градском тргу

G. D.

Фрулашко предвечерје на Градском тргу  Вечерас, 19. јула, на Градском тргу у Чачку, за све љубитеље и поштоваоце звука фруле, одржаће се концерт „Фрулашко предвечерје“.  „Фрулашко предвечерје“, као претходница Сабора фрулаша Србије „Ој Мораво“, биће уприличено вечерас са почетком у 21 сат, када ће наступати Трио Неде Николић и Дарко Прелић, уз пратњу Београдског омладинског […]
Ivanjica Uncategorized

ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА РАДНИКА „ПРОЛЕТЕРА“

Z. Ј.

Радници фабрике чарапа „Пролетер“ су, због неисплаћене две плате и боловања, најавили од сутра штрајк упозорења. Једночасовна обустава рада предвиђена је у свакој од три смене и трајаће до понедељка. Уколико им не буду испуњени захтеви, од 21. јануара ће ступити у генерални штрајк. Представници синдиката ове фабрике и радници су данас разговарали са председником […]
Uncategorized

G. D.

Sonja Todorović | Izvor: Blic Kiša, sneg, led i veliki minus – u najkraćem je ono što nas očekuje u narednih nekoliko dana. Srbiju će okovati Sibirska zima, a kao najhladniji dan, sa temperaturom i do minus 10 stepeni biće najradosniji hrišćanski praznik – Božić. Rebulički hirdometerološki zavod izdao je i upozorenje da nas već […]

