Позоришна представа „СРЦЕ У ПРОЦЕПУ“, продукција Балкан Арт
СРЕДА, 18. МАРТ
Велика сала у 20.00
Када у канцеларију познате продуценткиње, дође млади глумац да тражи улогу у новој сапуници по имену – „Срце у процепу” почиње заплет пун комичних ситуација.
Кроз низ духовитих сцена и комичних преокрета, публика ће моћи да завири иза кулиса света глуме и види колико труда, импровизације и страсти стоји иза сваке улоге.
Играју: Весна Станковић и Немања Стаматовић
Костим: С. Газивода; Текст и режија: Весна Станковић
Бесплатне улазнице (највише две) преузмите на благајни Културног центра Чачак.
Организација: Позоришни програм