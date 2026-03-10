КУЛТЗ6666666
Kultura

Позоришна представа „СРЦЕ У ПРОЦЕПУ“

Позоришна представа „СРЦЕ У ПРОЦЕПУ“, продукција Балкан Арт

СРЕДА, 18. МАРТ
Велика сала у 20.00  

Када у канцеларију познате продуценткиње, дође млади глумац да тражи улогу у новој сапуници по имену – „Срце у процепу” почиње  заплет пун комичних ситуација.

Кроз низ духовитих сцена и комичних преокрета, публика ће моћи да завири иза кулиса света глуме и види колико труда, импровизације и страсти стоји иза сваке улоге.

Играју: Весна Станковић и Немања Стаматовић

Костим: С. Газивода; Текст и режија: Весна Станковић

Бесплатне улазнице (највише две) преузмите на благајни Културног центра Чачак.

Организација: Позоришни програм 


