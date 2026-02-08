културни ц
Kultura

Предавање „МЕНТАЛНА ОТПОРНОСТ У ВРЕМЕНУ ХРОНИЧНЕ НЕИЗВЕСНОСТИ“

G. D. Komentara (0)

УТОРАК, 10. ФЕБРУАР – МЕНТАЛНА ОТПОРНОСТ У ВРЕМЕНУ ХРОНИЧНЕ НЕИЗВЕСНОСТИ – предавање

Мала сала Културног центра Чачак, у 19.30 часова

У последњих неколико година, ментално здравље је постало једна од најчешће помињаних тема у јавности. У савременом свету суочавамо се са сталним променама, непредвидивим догађајима који нас држе у стању трајне неизвесности. На предавању ћемо говорити о томе како градити и одржавати менталну отпорност када неизвесност постаје норма, а не изузетак. Публика ће добити увид у практичне стратегије за јачање психолошке стабилности, технике управљања стресом и анксиозношћу, као и начине да се из позиције немоћи пређе у активно прилагођавање новим околностима. Разговараће се и о томе како разликовати оно што можемо контролисати, од онога што не можемо, како неговати флексибилност ума без губитка личних вредности, и како изградити унутрашње ресурсе који нас чине отпорнијим на спољашње турбуленције. Предавање је намењено свима који траже начине да сачувају ментално здравље и осећај сигурности у себи упркос нестабилности света око нас.

Гости: ЈАСМИНА КАНДИЋ ШИПЕТИЋ, специјалиста медицинске психологије и психотерапеут и ДЕЈАНА КИЋАНОВИЋ, дипломирани психолог и психотерапеут.

Организација: Културно – образовни програм

Slične Vesti
Grad Kultura

Филм Вима Вендерса „САВРШЕНИ ДАНИ“

G. D.

САВРШЕНИ ДАНИ Perfect Days, Немачка, Јапан, 2023, 123 мин, драма Хирајама је задовољан својим једноставним животом чистача јавних тоалета у Токију. У његовој свакодневној рутини важно место заузимају и слушање музике и читање књига. Неочекивани сусрети откриће нешто више о његовој прошлости. Филм је поетско разматрање о проналажењу лепоте у свету око нас, још једно […]

Фото Дом културе
Kultura Kultura

ИЗЛОЖБА ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА

G. D.

41. РЕДОВНА ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА Радове рађене различитим ликовним техникама изложиће више од 60 аутора – чланови Удружења љубитеља уметности “Естет’ из Чачка, Удружења самоуких сликара и вајара Драгачева и Удружења стваралаца ликовне и примењене уметности и традиционалних заната “Руднички видици“ из Горњег Милановца. УТОРАК, 5. АПРИЛ 2022. Средњи и горњи […]
Kultura

О филму „Црни анђео“: ЛЕП К’О ГРЕХ

G. D.

Филмски програм Дома културе ЛЕП К’О ГРЕХ О филму „Црни анђео“, аргентинско-шпанска крими драма, режија Луис Ортега, Награда жирија Главног такмичарског програма ФЕСТ 2019. Чачанска публика могла је у протеклих десетак дана да види неколико веома занимљивих филмова са редовног репертоара Филмског програма Дома културе. Руско – српска копродукција „Балканска међа“ је на добром путу […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.