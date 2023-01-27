ПРОСЛАВЉЕН САВИНДАН У ОШ „РАТКО МИТРОВИЋˮ

Текст: Марија Миљуш
Фотографије: Божидар Станојевић
У Основној школи „Ратко Митровићˮ данас је прослављена школска слава Савиндан.
Након ломљења славског колача и молитве, присутнима се обратио директор школе Ђуро Церанић говорећи о неизрецивости духовног значаја Светог Саве и неопходности враћања Његовим делима и заветима. Ученици који су се вредно припремали претходних месеци извели су потом драмски комад у оквиру којег су сликовито представили чудесна дела и значајне подухвате Светог Саве, а програм је обогатило и хорско извођење пригодних нумера.