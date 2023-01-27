ПРОСЛАВЉЕН САВИНДАН У ОШ „РАТКО МИТРОВИЋˮ

Врло често им се дешавало да њихови пацијенти не желе да послушају своју децу и најближе, већ им само кажу: ”Питајте Дацу или Ану”. Понекад и да данима не говоре и чим оне дођу, не могу да се напричају. Када оду, поново тишина… Тек четири године раде у приватној амбуланти, а стекле су толико пријатеља […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

