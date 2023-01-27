Grad Obrazovanje

ПРОСЛАВЉЕН САВИНДАН У ОШ „РАТКО МИТРОВИЋˮ

G. D. Komentara (0)

Текст: Марија Миљуш
Фотографије: Божидар Станојевић

У Основној школи „Ратко Митровићˮ данас је прослављена школска слава Савиндан.

Након ломљења славског колача и молитве, присутнима се обратио директор школе Ђуро Церанић говорећи о неизрецивости духовног значаја Светог Саве и неопходности враћања Његовим делима и заветима. Ученици који су се вредно припремали претходних месеци извели су потом драмски комад у оквиру којег су  сликовито представили чудесна дела и значајне подухвате Светог Саве, а програм је обогатило и хорско извођење пригодних нумера.

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