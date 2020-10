RIMSKE TERME U ČAČKU

Piše: Miloš Timotijević

Arheološki lokalitet „Rimske terme” nalazi se u centru Čačka, između Hotela „Beograd” i „Lučne zgrade”. Posle arheoloških radova 1970. godine objekat je konzerviran u periodu od 1970. do 1972. godine u organizaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva. Od 2019. godine to je uređeni prostor koji prima organizovane posete, i jedan od simbola grada. Skver ispred ulaza u ovaj prostor dobio je naziv „Rimski trg”. Terme se okvirno hronološki mogu smestiti na kraj III veka, kada je najverovatnije bila prva faza gradnje, i sasvim pouzdano u IV vek, kada je registrovana druga faza gradnje. Prilikom arheoloških istraživanja građevine utvrđeno je osim antičkog (rimskog) još nekoliko slojeva, tragova života i sahranjivanja iz različitih perioda. Tokom srednjeg veka na ovom mestu bilo je naselje, kao i groblje (od kraja XII veka). Naseobinski slojevi mogu se pratiti i kasnijim periodima srednjeg veka, kao i u osmansko doba, sve do savremene epohe.

Narodni muzej Čačak 29. i 30. oktobra 2020. organizuje skup pod nazivom RIMSKE TERME 50 GODINA NAKON OTKRIĆA: DIJALOG NALEĐA I ZAJEDNICE, koji će se održati u Naučno tehnološkom parku u Čačku (Startup centar). Prvi dan skupa referate će izlagati stručnjaci koji se na direktan ili indirektan način bave arheološkim kulturnim nasleđem. Prikazaće se putevi istraživanja, interpretacije i prezentacije kulturnog nasleđa, sa naglaskom na razvoj arheološkog lokaliteta kroz održivo upravljanje i implementaciju u svakodnevni život zajednice. Drugi dan skupa organizovaće se panel diskusija. Prateći program skupa je izložba na otvorenom Antički Čačak. Arheolozi dr Gordana Jeremić i Aleksandra Gojgić objavili su 2012. godine u izdanju Narodnog muzeja u Čačku monografiju RIMSKE TERME U ČAČKU, koja je jedina relevantna publikacija koja obrađuje ovu temu. Kao i mnoga druga izdanja Narodnog muzeja u Čačku, i ona je dostupna u elektronskom obliku: https://www.cacakmuzej.org.rs/files/Rimske_terme_u_Cacku.pdf