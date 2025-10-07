Седам беба: ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЧЕТИРИ ДЕЧАКА!

Шеклер: Повећање броја заражених није због летовања, aко буде један одсто вакцинисане деце ја ћу да частим ИЗВОР: ТАНЈУГ, РТС Манифестације са окупљањем великог броја људи попут Егзита, који је посетило 200.000 људи, нису утицале на повећање броја новооболелих од ковида 19, јер су се они окупљали напољу уз поштовање епидемиолошких мера, изјавио је вирусолог […]
На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак која су претворена у ковид одељења хоспитализован је 21 пацијент. У респираторном центру смештена су два пацијента, нема пацијената на респиратору. У протекла 24 часа примљена су два, а отпуштена четири пацијента.Хоспитализоване су две Covid позитивне породиље на одељењу гинекологије и два Covid позитивна детета на одељењу педијатрије.За последња 24 часа […]