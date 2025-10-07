Zdravstvo

Седам беба: ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЧЕТИРИ ДЕЧАКА!

G. D. Komentara (0)

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошло СЕДАМ БЕБА, ЧЕТИРИ ДЕЧАКА И ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ. 

бебе

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.

Извор: Ча глас

