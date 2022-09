Od 1. septembra do 1. decembra auto-putem “Miloš Veliki” od Preljine do Obrenovca, prošlo je 1.165.211 vozila, rečeno je agenciji MNA u “Putevima Srbije”. Krajem novembra završeni su radovi na proširenju naplatne stanice Preljina. Time će se smanjiti gužve koje se po pravilu dešavaju u vreme praznika. Deonica od Ljiga do Obrenovca puštena je u […]

