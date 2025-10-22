СТУДЕНТИ ИЗ НОВОГ ПАЗАРА КОЈИ ПЕШАЧЕ ДО НОВОГ САДА СИНОЋ ДОЧЕКАНИ У ЧАЧКУ

Студенти који су у уторак, 16. октобра, из Новог Пазара кренули пут Новог Сада, како би 1. новембра, присуствовали комеморативном скупу, на годишњицу страдања грађана у паду надстрешнице на Железничкој станици, дочекани су синоћ у Чачку.
На уласку у наш град студенте из Новог Пазара дочекали су бајкери и грађани Чачка, уз бакље, ватромет и скандирања, а свечани дочек био је приређен испред Гимназије. За њих је припремљена храна како би се послужили и окрепили након пута.
Како су новопазарски студенти истакли, њихов пут ка Новом Саду протиче у знаку подршке, уједињености, без икаквих верских или било каквих других подела. Студенти су истакли да су на путу до Чачка наилазили на љубазне људе који су им речима и гестовима пружили подршку, што им веома значи. Од Новог Пазара до Чачка препешачили су око 130 километара.
Студенти из Новог Пазара током свог досадашњег пута носили су заставе Србије и свог града, они су то вече преспавали у Чачку, одакле су на свој даљи пут ка Пожеги кренули у среду ујутру.
Акцији студената из Новог Пазара „16 дана за 16 жртава“, наредних дана придружиће се и колеге из осталих градова наше земље.
Како је раније најављено, Чачани ће на свој пут ка Новом Саду кренути у суботу, 25. октобра.
В. Ј.