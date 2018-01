VREMENSKA PROGNOZA: Proleće i za Božić, sneg od 15. januara

B. Ca. |

OSIM prolazne oblačnosti, meteorolozi za danas najavljuju toplije i pretežno sunčano vreme. Ujutru će po kotlinama biti magle, a tokom dana u većem delu malo do umereno oblačno. Samo na severu, ujutru ponegde može biti slabe, kratkotrajne kiše. Jutarnje temperature biće od tri stepena ispod nule do sedam celzijusa, a najviša dnevna od devet do 14. Narednih dana, meteorolozi najavljuju porast temperature i izuzetno toplo vreme za ovo doba godine, u pojedinim krajevima i do 17 stepeni! Uz gotovo prolećno vreme proteći će Božić, a snežnog pokrivača neće biti pre sredine januara. Prvog dana vikenda, kako u Republičkom meteorološkom zavodu najavljuju, u većem delu Srbije, pretežno sunčano i natprosečno toplo, a samo u Timočkoj Krajini umereno do pretežno oblačno i malo hladnije. Temperatura će biti od minus jedan do čak 16 stepeni. Slično će biti i u nedelju, sa najvišim dnevnom temperaturama od 12 do 17 stepeni, a u Istočnoj Srbiji – do osam.

– U ponedeljak nas iznad većeg dela očekuje pretežno sunčano i natprosečno toplo, a samo u Timočkoj Krajini umereno do pretežno oblačno i malo hladnije – kažu u RHMZ. – Duvaće vetar slab i umeren južni i jugoistočni, a u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno jak jugozapadni. Jutarnja temperatura biće od minus 1 do 9, najviša dnevna od 11 do 17 celzijusa, a na istoku do 8.

Pretežno sunčano zadržaće se i u utorak, a od srede oblačno, hladnije, mestimično sa kišom, a na višim planinama sa snegom. Od utorka se u košavskom području može očekivati jugoistočni vetar u pojačanju.