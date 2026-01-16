ЗАЈЕДНИЧКИ РАД ВИШЕ ГЕНЕРАЦИЈА У ДУХУ СТАРИХ ВРЕМЕНА

Pozorišna predstava ISTOČNI ANĐEO, koja je trebalo da bude odigrana na velikoj sceni Doma kulture Čačak u sredu, 28. aprila, od 19 časova, OTKAZANA JE. Kupljene ulaznice mogu biti vraćene na biletarnici Doma kulture, svakog radnog dana od 9 do 20 časova.

