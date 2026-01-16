Društvo Kultura

ЗАЈЕДНИЧКИ РАД ВИШЕ ГЕНЕРАЦИЈА У ДУХУ СТАРИХ ВРЕМЕНА

МОДНА РЕВИЈА ПОЛАЗНИКА РАДИОНИЦА ПУСТОВАЊА ВУНЕ

Пред крај прошле године, 25. децембра, у Галерији Народног музеја представљен је пројект „Пустовањем до нових одевних предмета – радионице пустовања вуне и редизајна 2“ и изведена је модна ревија на којој су посетиоци могли да виде креације полазника радионица пустовања вуне. На радионицама, у трајању од два и по месеца, полазници су научили технике сувог и мокрог пустовања вуне, захваљујући Снежани Тошовић и Ивани Ћирјаковић, сертификованим едукаторкама пустовања. Пројекат је реализовало Удружење „Наше дрво“ у сарадњи са Народним музејом Чачак.

Ивана Ћирјаковић, етнолог и сертификована едукаторка пустовања

РЕДИЗАЈНИРАНИ ИЛИ ОСВЕЖЕНИ ОДЕВНИ ПРЕДМЕТИ

У оквиру конкурса Министарства културе за финансирање или суфинансирање пројеката у области заштите старих традиционалних заната и њихове савремене примене за 2025. годину, Удружење „Наше дрво“ је у сарадњи са Народним музејом Чачак реализовало пројекат „Пустовањем до нових одевних предмета – радионице пустовања вуне и редизајна 2“. По успешно завршеном пројекту радионица пустовања вуне у 2024. години, многи стари и нови полазници су желели да се рад настави и у 2025, рекла је за наш лист Ивана Ћирјаковић, етнолог и сертификована едукаторка пустовања вуне и додала:

– Пројектом је настављен рад радионица пустовања вуне, старе технике производње филца, кроз које су редизајнирани или освежени стари одевни предмети. Радионице су похађали пензионери, одрасли и деца. Радионичарски рад је трајао два и по месеца и био је врло интензиван, са шест часова недељно за 25 учесника. Посебно је важно што нам је рад на радионицама у просторијама Удружња знатно олакшан куповином нових столова за пустовање вуне, на којима је било много лакше радити због њихове чврстине и димензија, а за које смо средства добили од Министарства културе Републике Србије. Сам рад на радионицама био је веома весео и инспиративан, а посебну вредност чини заједнички рад више генерација где се осетио дух старих времена и преношења знања старих на младе. У поређењу са прошлогодишњим радионицама много смо напредовали у раду и надамо се да ћемо наставити да организујемо радионице пустовања и после завршетка пројекта.

СТАРА ТЕХНИКА У САВРЕМЕНОЈ ПРИМЕНИ

По завршетку радионица, 25. децембра, у Галерији Народног музеја организована је модна ревија на којој су приказани редизајнирани и новоизрађени одевни предмети.    

– Представљање пројекта „Пустовањем до нових одевних предмета – радионице пустовања вуне и редизајна 2“ и модну ревију изузетно добро су прихватили публика, полазници радионица и медији. На овај начин је једна стара техника израде предмета од вуне сачувана од заборава и нашла је савремену примену при креирању нових одевних предмета од старих. Обучени учесници радионица ће наставити самостално, али и у оквиру Удружења да се баве израдом предмета пустовањем вуне – каже Тања Азањац, председница Удружења „Наше дрво“.

Учеснице модне ревије посебно је представила и о раду и стилу сваке од њих инспиративно говорила професорка математике Снежана Тошовић, сертификована едукаторка пустовања вуне и чланица Удружења „Наше дрво“.

Н. Р.

Фотографије: Архива Иване Ћирјаковић

