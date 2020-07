ZAVRŠETAK RADOVA U DELU ULICE KNEZA MILOŠA OČEKUJE SE DO SREDE

– Dosta je pitanja zašto sada radimo priključke za stambene i stambeno – poslovne objekte. Ali, to su objekti koji su dobili građevinske dozvole prošle godine, sa urednom dokumentacijom. Prošle sedmice smo završili objekat kod “Slobodinog” igrališta, početkom ove na uglu Milenka Nikšića i Knićaninove, a trenutno izvodimo radove u Ulici kneza Miloša, od raskrsnice sa Amidzinom ulicom, do poslovnog objekta „Auto Aleksa“. U toku je rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici i priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu novog poslovno-stambenog objekta – navodi direktoor JKP „Vodovod“Zoran Pantović.

Menadzment preduzeća moli učesnike u saobraćaju da obrate pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju u delu Ulice kneza Miloša, od Amidzine do Nemanjine. Zaustavljen je saobraćaj za vreme trajanja radova na rekonstrukciji. Takođe, prekinuto je i snabdevanje vode u intervalu od 8 do 17 časova. U tom periodu mobilne cisterne snabdevaju građane sa pijaćom vodom. Završetak radova se očekuje do srede, 15. jula.

N. R.