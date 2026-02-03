Звучне књиге преко платформе „Књигапричаˮ

Корисници Градске библиотеке Чачак од 1. фебруара поново могу да слушају звучне књиге потпуно бесплатно преко платформе „Књигапричаˮ.
То је озваничено потписивањем уговора између директора Платформе Ненада Иђошког и директора Библиотеке Маријане Лазић. Члановима Библиотеке је омогућен приступ каталогу на платформи који обухвата више од 200 наслова књига у дигиталном аудио-формату.
У понуди су аудио-књиге на српском језику различитих жанрова и тематских целина: романи и приповедна проза, дела класичне и савремене књижевности, као и школске лектире.