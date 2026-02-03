Kultura

Звучне књиге преко платформе „Књигапричаˮ

Корисници Градске библиотеке Чачак од 1. фебруара поново могу да слушају звучне књиге потпуно бесплатно преко платформе „Књигапричаˮ.

То је озваничено потписивањем уговора између директора Платформе Ненада Иђошког и директора Библиотеке Маријане Лазић. Члановима Библиотеке је омогућен приступ каталогу на платформи који обухвата више од 200 наслова књига у дигиталном аудио-формату.

У понуди су аудио-књиге на српском језику различитих жанрова и тематских целина: романи и приповедна проза, дела класичне и савремене књижевности, као и школске лектире.

Film „Luka“ sutra i u četvrtak

Z. Ј.

Umesto danas, film “ Luka“ biće prikazan sutra u 17 i četvrtak u 18 časova. Današnja projekcija je otkazana, pošto distributer nije na vreme poslao film. Velika sala Doma kulture Čačak, ulaznica košta 250 dinara.

Дом културе, фото: Мима Зиндовић
“КОСОВО У ДВА ГЛАСА“

G. D.

У ПОНЕДЕЉАК, 24. ЈАНУАРА у Клубу Дома културе, у 18:00 биће представљене две књиге значајне за српску књижевност и национални идентитет. КОСОВО И МЕТОХИЈА, СТАРИ ПУТОПИСИ, предговор, коментари и избор – др Ана Стишовић Миловановић. “Одгонетање свега што сада живимо. У истраживању старих путописа, српских и европских, пронашла сам потврду познате истине: разумевање садашњости почиње […]
СЛИКАЊЕ И ДИЈАЛОГ СА ПРИРОДОМ

N. R.

ПРЕДАВАЊЕ ДР ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА: “ПРИРОДА И УМЕТНОСТ, КАО МОГУЋНОСТ РАДИКАЛНЕ УМЕТНИЧКЕ ПРАКСЕ” Поводом 31 године рада Међународног симпозијума “Уметност и папир”, Културно–образовни програм Културног центра и Центар за визуелна истраживања и развој визуелне културе “Круг” организовали су предавање на тему “Природа и уметност, као могућност радикалне уметничке праксе”. Предавање је одржао професор др Ђорђе Станојевић, […]

