Agencija za lekove Srbije dala saglasnost za uvoz „Fajzerove“ vakcine

Kako najavljuju u „Putevima Srbije“, u ponedeljak 27. maja, na putu Preljina – Konjevići, u Konjevićima će se raditi frezovanje i mašinsko krpljenje asfaltnog kolovoza, od 8.00 do 17.00 časova, uz naizmenično propuštanje vozila. Od utorka, 28. maja do petka 31. maja, na putu Svračkovci – Preljina, zabog istih radova, od 8.00 do 17.00 […]

