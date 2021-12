Danas u Srbiji oblačno i hladno U Srbiji će danas biti uglavnom oblačno i hladno, a ponegde su moguće i snežne padavine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).Jutarnje temperature će biti od minus tri do jedan a najviše dnevne od jedan do pet stepeni. I u Beogradu će biti oblačno s temperaturama od nula do […]

