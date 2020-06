BEDEM GOTOV ZA DVADESETAK DANA, RADOVI U ZAVRŠNOJ FAZI (FOTO)

Cela investicija rekonstrukcije Gradskog bedema, sa svim pratećim elementima koštala je oko 40 miliona dinara, koji su izdvojeni iz budžeta Grada Čačka, a gardonačelnik Milun Todorović najavljuje da će bedem biti potpuno završen za dvadesetak dana.

–Prošetali smo delom Gradskog bedema od restorana „Lovac“ do Muzičke škole, a radovi su u završnoj fazi. Osim kraka ka Košutnjaku, koji je u početnoj fazi. Očekujemo u narednih dvadesetak dana da se kompletan bedem, od „Belvija“ do Borčeve hale, odnosno od Ulice Vojvode Stepe do Ulice Bate Jankovića završi. Sa stepeništem, mobilijarom, rasvetom i da imamo jedno od lepših šetališta u ovom delu Srbije. Takođe, u narednih mesec dana očekujemo završetak kraka ka Košutnjaku, takođe u istom formatu koji ima i ovaj deo bedema – rekao je Todorović.

I. M.