Biserni niz u Osnovnoj školi “Dr Dragiša Mišović”

Dragana Mijušković, profesor srpskog jezika i odeljenjski starešina 8/1 u OŠ „Dr Dragiša Mišović“ nam je u ime svojih kolega odeljenjskih starešina osmog razreda, direktorke Stane Šipetić i zamenika Slobodanke Nikitović, poslala zanimljiv i originalan tekst kojim je predstavila najbolje učenike završnih odeljenja ove osnovne škole. Svi su na svoj način bili izuzetni, tako da je praksa ove škole da ne proglašava samo jednog učenika za đaka generacije, več da istakne, sve svoje bisere. O njima i njihovim kvalitetima su opevane pesme, pisali su ih njihovi drugari, što je svojevrna potvrda da su zaista biserni, a ko jednom u pesmu uđe, zna se, u njoj i ostane…

-Ono po čemu je naša Škola prepoznatljiva su i “biseri” odeljenja. Teško je u moru uspešnih učenika izabrati jednog koji bi poneo epitet “bisera generacije”. Zbog toga, već duži niz godina svako odeljenje osmog razreda bira svog “bisera”, prvog među jednakima. Da bi neko poneo sjaj biserovog zrna, neophodno je da tokom celog školovanja postigne odličan uspeh iz svih nastavnih predmeta, primerno vladanje, ali i da bude požrtvovan i plemenit i da tim osobinama obogati sve oko sebe – navodi profesorka Dragana Mijušković.

Ove godine titulu “bisera” odeljenja poneli su učenici: Jelena Tutunović 8/1, Valentina Strugarević 8/2, Sara Pavlović 8/3, Petar Ljujić 8/4, Jana Marić 8/5 i Nevena Ćosović 8/6.

Evo šta su drugari iz odeljenja rekli o njima:

Jelena Tututnović 8/1: -Bilo mi je drago što sam uspela da se izborim za Vukovu diplomu, ali mi je draže što sam biser odeljenja, zato što biser biraju moji drugari i osećam se zbog toga ponosno. Upisala sam prirodno-matemtički smer u Gimnaziji, a za to me je opredelila matematika, više nego hemija ili biologija. U tom pravcu će ići i moje dalje ambicije.

-Naša Jelena je odeljenjski glas razuma, koja nas sve vrati na pravu stazu kada se naljutimo jedni na druge, kada imamo problem, kada treba da nam pomogne oko domaćih zadataka, ističe profesorka Mijušković.

Jelena je drugarica fina,

imati je za druga prava je milina.

Za svakoga ima reč lepu,

kao da magični štap drži u džepu.

Ona je drug pravi,

sve znanje joj je u glavi.

Ne bira između sporta i škole

Zato je svi u razredu vole.

Kad god nam treba, uvek je tu,

nikoga ne ostavlja na cedilu.

Valenina Strugarević 8/2: -Bila sam srećna i zadovoljna što su meizabrali za bisera u odeljenju. Upisala sam srednju školu po svojoj prvoj želji i to je Ekonomska, u struci finansijski administrator. Bila sam vukovac i nadam se da ću nastaviti sa uspehom kao i u osnovnoj školi. Planiram, njaverovatnije, da upišem Pravni fakultet.

Dobra drugarica je ona,

pametna lepa i skromna,

uvek kulturna i fina,

nas biser Valentina!

Sara Pavlović 8/3:

Sara je jedna vredna učenica,

Voli da pomaže svima,

Učenje joj lako ide,

I sve petice ima.

Pravi je prijatelj,

Ume da ceni i voli,

Zaslužuje sve ovo,

A od učenja se nikad ne umori.

Poznajemo se osam godina,

Zbog toga je najbolje znam,

Nije svesna svojih uspeha,

A neznanja nema ni gram.

Uvek je tu da pomogne svima,

Kada je pomoć potrebna.

Dobra i skromna i velika je podrška drugima.

Saro, ti si naš ponos

I biser našeg odeljenja.

Volimo te svi,

Jer jedinstvena si ti.

Petar Ljujić 8/4: – Biser sam postao još u petom razredu kada sam zajedno sa dosta drugara imao sve petice. Oni su sa godinama izgubili interesovanje za uspeh, ali ja nisam. I stariji brat je bio vukovac i baš dobar đak, bilo mi je bitno zbog daljeg školovanja, pa sam i ja želeo da budem vukovac i to sam ostvario. Upisao sam prirodni smer u Gimnaziji, jer me društvene nauke ne interesuju, ali me veoma interesuju matematika i hemija. Kada razmišljam o budućoj profesiji onda razmišljam o medicini, stomatologiji, pa čak i profesorskom pozivu u oblasti hemije, ali do tada ima vremena.

Petar je sve četiri godine marljivo radio i učio, a to se odrazilo u njegovim ocenama. Učestvovao je na mnogim takmičenjima i osvajao velike uspehe. Uvek je bio tu za svakog od nas da nam pomogne kada nešto ne znamo i drago nam je što je on naš drug. On nije bio tu za nas samo kada je škola u pitanju, već i za mnoge druge stvari. Zaslužio je da bude biser odeljenja – navodi profesorka Mijušković.

Jana Marić 8/5: -Bila sam vukovac, drago mi je što sam izabrana za bisera odeljenja. Trudila sam se sve četiri godine da budem prava drugarica svima u odeljenju. Biser se postaje redovnim radom i trudom, ali sam uvek bila tu i za svoje drugare, da im pomognem. Upisala sam društveni smer u Gimnaziji, zato što me zanimaju jezici, pre svega, srpski. Volela bih da studiram arhitekturu, alimožda i promenim mišljenje do kraja školovanja.

Jana je draga drugarica, koja je uvek spremna da svima izađe u susret. Kada neko od nas ne bi znao odgovor na postavljeno pitanje, uvek je bila tu, spremna da pomogne. Brinula je o našim ocenama, kao i o svojim. U školi nije bila samo odlična učenica, već i pravi prijatelj kakvog bi svako poželeo. Svojim učenjem i postignutim uspehom, podsticala je i nas da se više trudimo. Njeno ponašanje prema nastavnicima i nama treba da posluži drugima za primer. Uvek nasmejana i dobro raspoložena, širila je pozitivnu energiju. Pored svih obaveza u osnovnoj školi, završila je i Muzičku školu sa svim peticama. Pametna i vredna, dokazala je da se trud i rad uvek isplate. Koju god srednju školu da upiše i gde god da ode, nadamo se da će je ljudi voleti i ceniti kao i mi.

-Jano, želimo ti da budeš uporna u onome što želiš, jer znamo da ćeš to i ostvariti- poručuju joj njeni profesori.

Nevena Ćosović 8/6: – Biser sam postala zato što sam bila Vukovac. Nas dve smo bile u odeljenju vukovci, ali sam bila srećna kada mi je razredna saopštila da su drugari izabrali mene. Upisala sam prirodni smer u Gimnaziji, volim više poredmeta, tako da još e znam čime ću se profesionalno baviti u životu.

Samo ime Nevena znači milost, puna života. Naša Nevena je baš takva, kaže profesorka Mijušković.

Ona je uvek tu kada zatreba. Da pomogne, sasluša, savetuje.

Naša mala naučnica. Voli da istražuje, da saznaje nove stvari. Ne zna se šta joj ide bolje – da li matematika, srpski ili hemija. Kad se zbuni pocrveni, a kad je zaljubljena, oči joj sijaju.

Mi, odeljenje 8/6, ponosni smo na našu malu naučnicu (biserčicu).

