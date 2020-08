Borčeva hala u novom sjaju

U hali kraj Morave završeno je postavljanje novih parketa. Reket i deo izvan linija terena ofarbani su u klupsku crvenu boju, za razliku od pređašnje, koja je bila plava.



Klupe namenjene za stučni štab i igrače, kao i zapisnički sto, biće premešteni na drugu stranu terena, ispod tribine do Morave, baš kao što je to nekada bilo. To je urađeno radi ispunjenja standarda TV prenosa, što je samo jedan od brojnih uslova učešća u ABA ligi.



Početak regionalne lige je zakatan za 3. oktobar, ali zbog epidemiološke situacije, još uvek se ne zna da li će biti dopušteno, i u kom obimu, prisustvo navijača u dvoranama ABA ekipa.

Izvor: KK BORAC