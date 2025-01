ЧАЧАНКА ИВАНА КУРЋУБИЋ, ДОКТОРИРАЛА ФАРМАЦИЈУ

ЗАЉУБЉЕНИК У ФАРМАЦЕУТСКУ НАУКУ И ФОКЛОР

Некада, наша суграђанка, насмејана и ненематљива девојчица из комшилука, Ивана Курћубић, данас је научни сарадник на Катедри за фармацеутску технологију и козметологију Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, на коме је дипломирала 2016. године. У мају, 2024. године, одбранила је докторску дисертацију на овом факултету. У међувремену је постала и мајка једног лепог дечака, а за “Чачански глас”, који је увек препознавао, подржавао и афирмисао успешне младе узоре говори, како је у родном граду добила „добар ветар у леђа” и како су текли њено образовање и академски пут до самог врха. Из осврта на неке кључне елементе њеног живота, издвајамо…

Ивана је рођена априла 1992. године у Чачку као прво дете Ратка и Љиљане Курћубић. У Чачку је завршила Основну школу “Др Драгиша Мишовић”, а потом и Гимназијју, као носилац дипломе “Вук Караџић”. За родни град је везује и велика љубав према фолклору. За свој успех захвална је, изнад свега, родитељима.

– Највећу захвалност дугујем својој породици. Увек су били ту за мене, бодрећи ме и верујући у мене. Њихова подршка током школовања значила ми је више него што речи могу да изразе. Не само што су сјајни родитељи, сада су и најдивнији бака и дека. Њихова безусловна подршка и пример који су ми пружили, остаће заувек део мене. Трудићу се да увек будем њихов понос и да оправдам све што сте уложили у мене – каже за “Глас” Ивана Курћубић.

ОД ХЕМИЈЕ ДО ЖИВОТНОГ ИЗБОРА

Највеће интересовање током основне школе и гимназије, показала је за природне науке, пре свега, за хемију, што је, подсећа, касније утицало и резултирало избором факултета.

– Фармацеутски факултет у Београду, обједињује знања из хемије, биологије и медицине. Мада, када се осврнем уназад, мој други избор средње школе била је Медицинска школа у Чачку – смер фармацеутски техничар. Фармација је, свакако, дошла у мој живот, само мало касније. Из Гимназије у Чачку, где ми је разредни старешина била Зорка Ратковић – наставница математике, понела сам одлично знање из природних предмета, што ми је омогућило да лакше савладам програм прве године на Фармацеутском факултету. То ми је дало елан да са добром мотивацијом кренем даље и Фрамацеутски факулетет сам завршила 2016. године. Велику захвалност дугујем проф. др Јелени Ђуриш, која ме је заинтересовала за област фармацеутске технологије и подржала у уписивању докторских студија на Фармацеутском факултету на модулу Фармацеутска технологија – наводи наша саговорница.

Проф. др Јелена Ђуриш је Ивану и мотивисала да почне да ради на факултету. Радни век је започела најпре као сарадник у настави на Катедри за фармацеутску технологију и козметологију Фармацеутског факултета у Београду, а затим као истраживач приправник и истраживач сарадник.

ДИСЕРТАЦИЈА

– У мају 2024. године одбранила сам дисертацију под називом: „Мукоадхезивне букалне таблете и филмови са пропранол-хидрохлоридом: формулација in vitro /in silici карактеризација и in vitroиспитивања у анималном моделу есенцијалне хипертензије“. Овај пут професионалног развоја није био нимало лак и захтевао је доста труда, рада, стрпљења, али сам имала ту срећу да ме на том путу прате и буду „ветар у леђа” сјајне научнице и менторке – проф. др Јелена Ђуриш са Фармацеутског факултета и виши научни сарадник Уна-Јована Вајић са Института за медицинска истраживања у Београду. Обликовање докторске дисертације је био обиман посао и укључивао је више сфера, од испитивања у лабораторијским условима, преко испитивања на животињама, до рачунарских испитивања, користећи савремене софтвере који омогућавају моделовање и симулацију понашања лека у организму у одређеној популацији, што представља глобални тренд у фармацеутској науци. Захвална сам свима који су били укључени на путу мог професионалног усавршавања, посебно професорима и млађим колегама са катедре, као и члановима Групе за кардиоваскуларну физиологију Института за медицинска истраживања – истиче млада Чачанка, која се храбро отиснула у свет науке.

ДАНАС, НАУЧНИ САРАДНИК

– Данас, као научни сарадник на Катедри за фармацеутску технологију и козметологију Фармацеутског факултета у Београду, радим на извођењу бројних истраживачких активности, од којих бих истакла анализу гастроинтестиналне функције, неуролошког статуса и концентрације одређених лековитих супстанци у плазми код пацијената са Паркинсоновом болешћу са циљем да се побољшају исходи лечења.

ЗАШТО ФАРМАЦИЈА?

Фармација је, по речима Иване Курћубић, фасцинантна област која комбинује науку, медицину и хемију како би унапредила здравље и квалитет живота. Она истиче да фармацеути играју кључну улогу у развоју лекова, њиховом тестирању и примени, чиме директно утичу на квалитет живота пацијената. При том нуди широк спектар послова: од научно-истраживачког рада, рада у фармацеутској индустрији, регулативи и контроли квалитета лекова, до рада у болничкој апотеци и апотеци јавног типа, што је грађанима највидљивије.

– Фармацеут јесте најдоступнији здравствени радник, међутим, није само здравствени радник који обавља апотекарску делатност, већ игра кључну улогу у целокупном процесу развоја, производње, контроле, дистрибуције и примене лекова. Управо ова разноликост каријерних могућности омогућава да свако пронађе правац који му највише одговара. Љубав према науци и истраживању је превладала код мене и то је моја покретачка снага која мене, као и многе друге посвећене колеге, мотивише да истрајемо у овом комплексном и важном послу. Верујем да ће посвећеност фармацији донет бројне користи, како на професионалном нивоу, тако и у ширем друштвеном контексту – сматра Ивана.

ВЕРУЈЕМ У НАШЕ ЛЕКОВЕ

О квалитету лекова на нашем тржишту каже:

– Верујем у наше лекове, лекове који су регистровани и одобрени од Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), јер су прошли кроз ригорозну процену квалитета, ефикасности и безбедности. Регулатива у погледу лекова у Србији је у великој мери усклађена са европским стандардима и законодавством Европске уније, што значи да наша регулаторна агенција прати стриктне прописе који гарантују и квалитет, безбедност и ефикасност лекова који се користе на тржишту.

ДИЈЕТЕТСКИ СУПЛЕМЕНТИ – ОПРЕЗНО!

Последњих година дошло је до експанзије у броју и врсти дијететских суплемената, па тако одабир дијететских суплемената и поверење у њихове произвођаче и дистрибутере представља значајан изазов, констатује наша саговорница.

– За разлику од лекова, дијететски суплементи нису подложни обимним регулаторним проверама и надзору као фармацеутски производи, због чега је важно бити опрезан и одабрати производе од познатих и проверљивих произвођача и дистрибутера, у складу са сопственим здрављем и потребама -истиче Ивана.

У “АБРАШЕВИЋУ” 13 ДИВНИХ ГОДИНА

– За родни град ме везује још једна ствар, а то је љубав према фолклору. Била сам члан КУД-а „Абрашевић“ 13 година, из којих носим дивне успомене на дружења са дивним људима, игру, као и путовања. Та љубав према фолклору је била настављена и у Београду, али да будем искрена, атмосфера из Чачка није могла да се понови и ја нисам могла да се помирим са чињеницом да после толико година играчког стажа поново крећем од почетка, на неки начин, па сам прекинула. Но, жељу за фолклором задовољавам кроз праћење концерата националног ансамбла “Коло” и других културно-уметничких друштва из Београда.

Иначе, љубав према родном Чачку пренела сам и на свог сина који ужива да проводи време са баком, деком и ујаком, играјући се у Градском парку, шетајући крај Западне Мораве или дивним пределима Овчарско-кабларске клисуре, санкајући се Спомен-парком…

Зорица Лешовић Станојевић

Фото: Архива саговорнице /Слике са промоције доктора наука реализоване почетком децембра 2024. године.