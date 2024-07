ČAČANSKI MURALISTI NA BRAČU – ENDO, CHIKS I ZMAJA NA FESTIVALU „GRAFFITI NA GRADELE“

U sredu 24. jula na ostrvu Brač u Hrvatskoj počinje Festival murala i muzike „Graffiti na Gradele“, na kom će, između ostalog, slikati i troje muralista iz Srbije: Čačani – Vuk Đurić Endo, Irena Jevtović Chiks i Maja Stojanović Zmaja. Za muzički program zaduženi su, između ostalih, i Z++ i Krešo Bengalka.

Foto: Bojan Molnar

Ostalo je svega nekoliko dana do početka novog izdanja letnjeg festivala u Hrvatskoj – „Graffita na Gradele“, koji se ove godine održava od 24. do 28. jula. Kompletiran je crtački i muzički program, a prvi umetnici su već počeli da pristižu na Brač. Iz Austrije dolazi PERK_UP, iz Nemačke Kartelović, iz Španije Mandi OH, iz Srbije Endo, Zmaja i Chiks, iz Bosne i Hercegovine Zian, dok će iz Hrvatske biti Chez 186, Sarme, Casino, Senk i Erol Sjajni.

Foto: Marko Lopac

Foto: Marko Lopac

Za večernji deo programa, tačnije koncerte u bolskom 585 Club-u, biće zaduženi Grše, Miach, Z++, Kukus, Buntai, Bore Balboa, Krešo Bengalka, Luzeri, IDEM, Massimo Savage, Peki i Dani. Uz dve koncertne večeri priprema se i pet punish dana DJ programa GNG DJ reprezentacije u Bijeloj kući u SKY lounge-u.

Foto: Bojan Molnar

Foto: Bojan Molnar

Foto: Bojan Molnar

Foto: Bojan Molnar

Foto: Bojan Molnar

Foto: Bojan Molnar

Foto: Bojan Molnar

Foto: Bojan Molnar

Sve počinje u sredu, 24. jula i ne gasi se do nedelje 28. jula. Za dnevnu plesnu atmosferu zaduženi su DJ Vrh, Niki Peducci, Kornet, Lila Cube, Bugre i Giljo, Oberan, Anavi, Forever, Bajai, Topolka i Lepa Mrena.