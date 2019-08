ČELNICI ČAČKA, MILANOVCA I KRALJEVA OČEKUJU NOVE INVESTITORE SA NOVIM AUTOPUTEM

Otvaranjem deonice autoputa Miloš Veliki saobraćaj se izmešta sa Ibarske magistrale, poznate pod nazivom „magistrala smrti“ i put od Čačka do Beograda skraćuje na oko sat vremena. Međutim, autoput predstavlja nastavak investiranja u Moravički okrug i motiv, kako stranim investitorima, tako i našim ljudima koji su napustili zemlju da dođu u Srbiju.

Foto: Predsedništvo Srbije



Iako je, prema izveštaju Puteva Srbije, za 12 sati deonicom autoputa Miloš Veliki prošlo 4.000 vozila, saobraćaj je samo jedan u nizu dobrobiti ove infrastrukturne investicije za čitav Moravički okrug, što su sinoć, prilkom svečanog otvaranja ove deonice potvrdili i čelni ljudi ovdašnjih gradova i opština.

-Pričaću u ime svih Čačana, svih genearcija… Ovo je naš dosanjani san. Izgradnjom ove deonice je završeno 105 kilometara autoputa od Obrenovca do Čačka, a do Beograda će biti zavrčeno do kraja godine. Ovo je veliki potencijal za perivredu, turizam, poljoprivredu… – rekao je novinarima prilikom svečanog otvaranja gradonačelnik Čačka Milun Todorović.



Već je poznato da su u Čačak stigli novi investitori, ali Todorović, zajedno sa predsedbnikom Srbije Aleksandrom Vučićem, očekuje da će ih biti još više.



-Ovo je obećanje, koje smo gospodin Vučić i moja malenkost, pre tri godine, obećali stranim investitorima, pre svih mislim na „Forverk“, „Eldizi“, „Viland elektrik“… Nismo ih slagali, sve u roku završavamo, ali je ovo poziv i za njihove partnere, podizvođače da se dalje investira u Srbiju – rekao je gradonačelnik Čačka.



Privreda Gornjeg Milanovca nikako nije zanemarljiva i domaći preduzetnici su možda i jedni od najjačih u regionu, pa će tako autoput imati velikog značaja i za sve Gornjomilanovčane.

-Veoma me raduje novi investicioni plan od 10 milijardi evra. Mi smo u fazi projektovanja pristupne saobraćajnice autoputu, imamo 9,5 kilometara do Takova, što nam mnogo znači zbog milanovačke privrede, koja je inače i najrazvijenija u ovom delu Srbije – rekao je Dejan Kovačević, predsednik Opštine Gornji Milanovac.



-Već ove godine počeće gradnja Moravskog koridora, koji će povezati Preljinu i Pojate i na taj način i Kraljevo će biti povezano sa Beogradomi, ali i sa Centralnom i Zapadnom Evropom – rekao je gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić.



Milun Todorović je naglasio da je izgradnja auitoputa najbolji motiv za sve one koji su napustili Srbiju da se u nju vrate, jer će, kako je istakao, ona uskoro biti veoma lepše mesto za život.

I. M.