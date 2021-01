Danas bez struje deo Bresnice

Danas će, od 8 do 14 časova, zbog rekonstrukcije električne mreže niskog napona bez električne energije biti potrošači u Bresnici, od centra varošice preme groblju. Planirano je da radovi treju do petka.

Takodje, zbog rekonstrukcije električne mreže niskog napona sutra će bez električne energije biti i potrošači u Mrčajevcima, deo oko NIS benzinske pumpe, od 12 do 13 časova.

