Slične Vesti
U NOVOM BROJU „ČAČANSKOG GLASA“
– AMBASADOR KRALjEVINE ŠPANIJE U ČAČKU: VERNI PRIKAZ MEDITERANSKOG RITMA – KORONA STALNO IZNENAĐUJE: VIŠE OBOLELIH DO KRAJA NOVEMBRA – TEMA STANOGRADNjA: DO SAMOSTALNOSTI NA KREDIT – NARODNI POSLANICI BILjANA JAKOVLjEVIĆ I MARKO PAREZANOVIĆ: SPREMNI ZA NOVE IZAZOVE – VESNA BAUR: DECENIJA USPEŠNOG POSLOVANjA PORODIČNE FIRME „BASNA“ – „CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA 2020“ – […]
PU „MOJE DETINJSTVO“ POJAČALA MERE RADI SPREČAVANJA ŠIRENJA KORONA VIRUSA
Predškolska ustanova “Moje detinjstvo” saopštila je da je prateći uputstva Vlade i Ministarstva prosvete, pojačala određene mere prilikom boravka dece u vrtićima. U obaveštenju se navodi da su roditelji dužni da vaspitačima dostave razlog odsustva deteta iz vrtića, da deca ukoliko pokazuju bilo kakve znake bolesti ne dolaze u ustanovu. Ukoliko se kod deteta ili […]
Јавни позив за пријављивање пописивача
На сајту Републичког завода за статистику и сајту града Чачка 22. 07. 2022. године објављен јавни позив за пописиваче за попис становништва, домаћинстава и станова. Јавни позив за пријављивање пописивача Републички завод за статистику на основу Закона о Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године („Службени гласник РС”, бр. 9/20 и 35/21), GRANT CONTRACT − EXTERNAL […]