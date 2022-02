Данас је Свети Харалампије

Smena sunca i oblaka, za vikend do 18 stepeni Ujutro po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano, samo na severu, istoku i jugoistoku umereno oblačno, ali bez padavina. Na jugu Banata danas vetrovito. Najviša temperatura od 8 do 12, u Timočkoj Krajini do 5 stepeni. U subotu umereno oblačno sa […]

