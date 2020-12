Danas u Mrčajevcima, kao i delovima Vranića, Milićevaca i Trbušana više časova bez struje

Zbog rekonstrukcije niskonaponske mreže bez električne energije biće potrošači u Mrčajevcima, od benzinske pumpe, ka Kraljevu, kao i zaseok Stojanovići, u vremenskom periodu od 09:00 do15:00 časova. Takodje, zbog navedenih radova doći će i do dva prekida u napajanju potrošača na kompletnoj teritoriji Mrčajevaca i dela Donje Gorevnice i to u vremenskim intervalima od 09:00 do 09:30 i od 13:00 do 15:00 časova.

Danas će zbog radova na dalekovodu bez električne energije biti i potrošači u Vranićima, delu Milićevaca – Ostojići i Reka, kao i u Trbušanima, kod škole, Komuna i Ulice Aleksandra Savića i Valjevski put, od “FOČ-a“ do Komune, sa pripadajućim bočnim ulicama, u vremenskom periodu od 9:00 do11:00 časova.