U organizaciji Izdavačke kuće “Laguna” i lanca knjižara “Delfi”

Dečji dani kulture od 13. do 17. aprila!

Dečji dani kulture, tradicionalna manifestacija posvećena deci, održava se od srede 13. do nedelje 17. aprila u organizaciji Izdavačke kuće “Laguna” i lanca knjižara “Delfi”.

Kupce očekuju veliki popusti na “Lagunine” knjige za decu, druženja sa piscima i zanimljive radionice!

Popust na jednu “Laguninu” knjigu za decu iznosiće 25%, na dve 30%, na tri 35%, a na četiri ili više knjiga 40%.

Navedeni popusti primenjivaće se i na Dexy Co i Egmontova izdanja, ali bez mogućnosti da se kombinuju sa popustima na izdanja drugih izdavača. Naslovi drugih izdavača biće na popustu od 20% dok će odabrani gift program biti snižen od 20% do čak 40%. Clementoni puzzle, Cubic Fun 3D puzzle i Dexy Co čestitke biće na popustu od 10%.

Navedeni popusti se ne mogu kombinovati sa drugim popustima i akcijama.

Sa prijateljima manifestacije organizatori su obezbedili poklone iznenađenja za svaku kupovinu “Laguninih” naslova, a isporuka će biti besplatna preko sajtova laguna.rs i delfi.rs na teritoriji Republike Srbije za naslove i gift program koji su na akciji.

“Budite u igri sa knjigom!”, poručuju iz “Lagune”.