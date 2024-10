МОДНУ СЦЕНУ ПРЕТВОРИЛА У ПАРИЗ –

ДИЗАЈНЕРКА ЂУРЂА ЂУКИЋ ОТВОРИЛА СРПСКУ НЕДЕЉУ МОДЕ



Српска недеља моде (Serbia Fashion Week) највећи је модни догађај у Србији и један од најважнијих у југоисточној Европи. Од 9. до 14. октобра културни и историјски локалитети Новог Сада били су позорница овог гламурозног догађаја, а част да, као најмлађи учесник, отвори Недељу моде 11. октобра имала је наша дизајнерка Ђурђа Ђукић. Својим грациозним и елегантним ауторским креацијама побрала је мноштво аплауза, похвала и коментара, попут оних да је „донела дух Париза у Нови Садˮ или да је „иако дебитант, већ освојила срца Војвођана и оставила траг на модној сцени”.

Фото: Viktoriya Fedoseenko

Српска недеља моде има традицију дугу две деценије, а председница Serbia Fashion Week-а Светлана Хорват, истакла је да је овогодишње издање националне Недеље моде посвећено јачању сарадње између Србије и Француске, тако да је део програма била и ексклузивна ревија на којој су представљени радови студената престижних модних школа Lycée Albert de Mun и Ecamod Paris. Поред тога, своје моделе представили су следећи креатори: Faustina Lantije (Француска), Ђурђа Ђукић (Србија), Kara Sara (Сингапур), Shaira Fashion (САД), Mina Siddique (Пакистан/САД), Сања Величковић (Словенија), Magnistore by Ange Temguoa (Камерун), Kolo Designz by Chlautille Fobuzie (Камерун), Sulet Noir by Sulet Nkafu Atemnkeng (Камерун), Тајана Јуришић (Хрватска), Мелиса Хујић – Etiquette (Босна и Херцеговина), Наташа & Сандра – Sans Voix (Србија), Sycheva Елена Владимирова (Русија), Хелена Жнидрашић (Словенија), Аnca Zaharia (Румунија), Georgia Chioni (Грчка), Милиана Глишовић (Србија), Nicolas Diamane (Хрватска), Бошко Јаковљевић (Србија), Justin Haynes (САД) и Nergisse & Veera (Индија).

Фото: Јована Косовац, Kos Art media

Свакако, једно од најупечатљивијих било је треће вече 24. издања Serbia Fashion Week-а, када су у амбијенту Музеја савремене уметности у Новом Саду дизајнери из различитих крајева света приказали своје креације, а вече је отворила управо талентована Ђурђа Ђукић, чија је колекција дословно оставила посетиоце без даха:

‒ Имала сам ту част да 11. октобра, у престоници културе и историје, отворим Српску недељу моде, која се одржава успешно више од двадесет година на нашем простору као лиценцирана и акредитована модна манифестација. На челу са сјајном женом широких модних схватања и искуства које се прожима кроз више од пола њеног живота – Светланом Хорват, овај догађај је заиста модна ставка за памћење. Овог пута, поново као најмлађа, свечано сам отворила ревијалне блокове и почетак Српске недеље моде, која је одржана на неколико локација, али почетак и ревијални блокови одржани су у Музеју савремене уметности – рекла је Ђурђа.

Иако крупним корацима напредује ка модним врховима и добија похвале од искусних модних зналаца, Ђурђа увек воли да се присети својих почетака и свих корака који су је довели до садашње позиције у свету моде:

Фото: Јована Косовац, Kos Art media

‒ Моје искуство у области моде и дизајна почиње давне 2017. године, када сам свој фокус и љубав према ономе што радим, спонтано пренела са журналистике на моду и текстил. Проводећи слободно време у свету моде, креативности и дизајна, љубав према моди је однела превагу над свим осталим. Седам година посвећеног рада, почетничких грешака, суза радосница, падова и устајања, али непрестаног веровања и строго дефинисаног циља, довели су до тога да се мој животни сан оствари – да отворим Српску недељу моде. Посебно сам захвална тиму људи који су сачинили овај догађај, уз прегршт позитивних овација да смо узајамно оформили леп однос и сарадњу – поручује наша дизајнерка.

Подсећајући се својих почетака и развојног пута, није заборавила ни на све оне људе који су се нашли на том путу да јој пруже подршку, а који су махом из њеног Чачка:

Фото: Јована Косовац, Kos Art media

‒ Посебну захвалност гајим према свом родном граду Чачку, суграђанима који су ми пружили љубав и веру, али и нашем градоначелнику и његовој породици, јер су мој таленат и труд препознали још давно пре свега што ће доћи. Раширене руке, прихватање сваког мог предлога, поверење које није нарушено нити једне секунде и посебна доза разумевања и осећања је нешто најлепше што сам могла доживети од целокупне породице Милуна Тодоровића, као и његове супруге Тање. Годинама уназад пажљиво прате мој рад и били су део мог просперитета из чисте вере и љубави. Поред људи из мог града који су увек давали посебну подршку и веру, моје породице, пријатеља и љубави која је главни елемент свега што стварам, морам одати велику захвалност фирмама нашег Чачка, као и свим другим људима који су у реализацији овог великог пројекта помогли. Веома је лепо доћи из провинције, из маленог града са запада Србије и измамити осмех читавој публици својим ревијалним наступом. Оно што са радошћу могу да најавим је да је следећа станица Напуљ, Италија, и то нас чека већ „иза ћошка” – на пролеће 2025. Са поносом могу казати да је уговор већ потписан – најавила је Ђурђа.

Фото: Јована Косовац, Kos Art media

Док нестрпљиво очекујемо извештаје о новим Ђурђиним модним успесима из Напуља, занимало нас је и како је Српска недеља моде изгледала из њеног угла и шта су главни утисци који ће засигурно постати незаборавне успомене:

‒ Сам догађај осмишљен је тако да се дизајнери из целог света подрже, упознају и међусобно испрате модне радове, што је за свет нормална и природна ствар. У ваздуху се нити једног тренутка нису осетили завист, љубомора нити било каква негативна емоција. Свако се радује туђем успеху као свом, поштовање се исказује на сваки начин, а култура и уметност одишу на сваком углу прелепог Новог Сада. Била бих скромна када бих рекла да нисам поносна и препуна утисака, ово је велико животно искуство и почетак још једне животно-пословне епохе. Љубав према моди не јењава, само је из дана у дан све јача и интензивнија. Учешће на оваквим догађајима и потврда људи из света моде да је оно што стварам драгоцено и вредно, најлепши је осећај који се једном креатору може догодити.

Фото: Срђан Алексић

Иако су модном пистом током Српске недеље моде дефиловали бројни модели носећи креације са разних страна света, Ђурђина ревија била је једна од коментарисанијих и остваила је значајан уметнички печат, па смо питали ауторку како су изгледале припреме и шта су били основни симболи њене ревије:

‒ Имала сам савршену визију како ће ревија изгледати, а у томе су ми посебан манир величанствености дали Версај и Париз, који су употпунили пројекат. Оно што је за мене посебно важно јесте моменат спајања уметности и културе, јер то је оно што нас чини одрживим у данашњици, тако да је једну од креација понела и наша прослављена глумица Ива Штрљић. Ревија је била инспирисана прошлошћу, високом елеганцијом и софистицираним елементима некадашњег друштва. Барок као главни мотив свега, уз неизоставно присуство елемената Француске и мог вољеног Париза. Назив ревије дошао је право из оазе културе и уметности – „Време Версаја”. Публика је отворено показала наклоност и одушевљење према путовању кроз време, у које сам их са уживањем повела. Тренутак у ком сам изашла пред публику и гледаоце и поклонила им се, нешто је што ћу памтити до краја живота, где год ме мода и пут однели – закључила је Ђурђа Ђукић.

Истинска уметничка дела увек проналазе свој пут до успеха, па је такав био случај и са креацијама Ђурђе Ђукић, које заиста враћају дашак неких давних времена, елеганције, класичне уметности и оне женствености која је превасходно нежна и дамска. Све је више људи који се диве њеним делима, а сада је време да, након духа Париза и Француске, оживи и дух Напуља и Италије, носећи увек свој мали родни град, скромност и захвалност у срцу.



Марија Миљуш