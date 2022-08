Др Богдан Трифуновић на Светском конгресу библиотекара и информационих стручњака у Даблину

Сто хиљада пута добродошли у Даблин

Светски конгрес библиотекара и информационих стручњака одржан је 87. пут у Даблину, у периоду од 24. до 29. јула ове године, а у организацији Међународне асоцијације библиотечких удружења и институција (World Library and Information Congress, International Association of Library Associations and Institutions) и националног удружења библиотекара Републике Ирске. Мото традиционалног ирског дочека био је „Сто хиљада пута добродошли!ˮ (Céad Míle Fáilte – a Hundred Thousand Welcomes!). Након две године спречености физичког окупљања библиотекара, због ограничења условљених пандемијом, више од две хиљаде регистрованих учесника састало се у престоници Ирске, да у оквиру основне теме конгреса „Инспириши, ангажуј, омогући, повежиˮ, подели најновија сазнања, трендове и примере добре праксе на најзначајнијем светском библиотечком конгресу.

Из Србије је ове године учествовало десетак библиотечких стручњака из националних, специјалних и јавних библиотека, међу којима је био и др Богдан Трифуновић, директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дисˮ у Чачку и председник Библиотекарског друштва Србије. Његов боравак био је посвећен већем броју договорених активности и учешћа на сесијама и састанцима са колегама из целог света, као и презентацији постера о новим пројектима Библиотеке у Чачку.

У недељу, 24. јула на позив организатора учествовао је на радионици о електронским књигама „WLIC IFLA Ebooks satellite workshopˮ, а коју је IFLA организовала у простору Градске библиотеке у Даблину. Том приликом Трифуновић је приказао стање е-књига на тржишту Србије и употребу е-књига у јавним библиотекама.

Као учесник Конгреса пратио је свечано отварање и друге сесије о актуелним темама из светске праксе. На постер-сесији, која је одржана 27. и 28. јула, представљен је и постер из Чачка. Др Богдан Трифуновић је на њему приказао три пројекта Градске библиотеке који су унапређени или развијени током периода затварања и рестрикција изазваних Covid-19 пандемијом. Тема постера је била „Empowering Readers in Uncertain Times: Enabling and Improving Online Access to Collections and Services at the Čačak Public Libraryˮ. Он је заинтересованим колегама, из већег броја земаља, представио детаље о унапређеној Дигиталној библиотеци Чачак, пројекту „Букмаркерˮ и пројекту „Временска линија 1991‒2015ˮ, нагласивши да су ова три пројекта слободно доступна свима путем интернета.

На позив IFLA организације у среду, 27. јула директор чачанске Библиотеке је са другим представницима националних библиотечких удружења учествовао на IFLA специјалној сесији о е-књигама, иначе он је био једини учесник који је позван да говори, а да не припада државама чланицама Европске уније. На тој сесији се разговарало о стварању интересне групе под покровитељством IFLA-е која ће се бавити заговарањем за повољније услове позајмице електронских и аудио-књига у библиотекама, нарочито европским.

Поред посета већем броју културних институција, укључујући једну од најлепших библиотека на свету – Стару библиотеку Тринити колеџа у Даблину, др Богдан Трифуновић је успео да обезбеди и пријем у даблинској Библиотеци „Честер Битиˮ. У овој установи се чува познато Никољско јеванђеље, рукописна књига из 14. века коју је Вук Караџић пронашао 1820. године у манастиру Никоље у Овчарско-кабларској клисури. То је била ретка, али изузетна прилика да се у читаоници Библиотеке „Честер Битиˮ прегледа вредна рукописна књига и да се са стручњацима ове установе разговара о могућности да се Никољско јеванђеље изложи у Чачку, у 2023. години.