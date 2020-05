Dr Sretenović: Pacijenti imaju sve blažu kliničku sliku

Na Infektivnom odeljenju čačanske Opšte bolnice trenutno se nalazi 12 bolesnika, izjavio je danas direktor te zdravstvene ustanove Miroslav Sretenović, dodajući da virus polako slabi i da pacijenti imaju sve lakšu kliničku sliku.

On je podsetio da je na to odeljenje prvi pacijent primljen pre 66 dana, a od tog dana do danas kroz prijemno trijažnu ambulantu prošlo je 500 ljudi, od kojih je 167 hospitalizovano.

Ka ustanovama tercijarnog nivoa upućen je 51 pacijent, polovina za Beograd, a polovina u Kragujevac.

Prema zvaničnim podacima u čačanskoj bolnici od korona virusa je izlečeno 15 osoba, a pet je upućeno u privremenu bolnicu “plava hala” u Atenici.

“Prvih 25 dana je bilo dramatčino, u dva navrata su nam dolazile ruske ekipe u kontrolu i tada su pohvalili rad bolnice, a imali smo i kontrolu iz Beograda koja nije imala zamerke”, rekao je Sretenović.

On je naglasio da sa ukidanjem vanrendog stanja ne znači da se bolnica vraća u redovan režim rada, već naprotiv na snazi ostaju sve epidemiološke mere.

“Bitno je da infekcija ne uđe u Opštu bolnicu”, naglasio je Sretenović.

Izvor: MNA