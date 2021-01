Dr Sretenović: Već danima u Respiratornom centru isti pacijenti, njihov oporavak traje duže

Prema poslednjim podacima u Respiratornom centru u Čačku smešteno je 10 pacijenata, a jedan je na respiratoru, što je prema rečima direktora bolnice dr Miroslava Sretenovića uobičajeno za pacijente sa težom kliničkom slikom.

-Pacijenti sa teškom kliničkom slikom se duže zadržavaju u jedinicama intezivne nege. Njihov oporavak traje duže, to je proces i svi ti pacijenti mogu u jedinicama intenziovne nege da se zadrže i do 25 dana. Bitno je da nema toliko novih slučajeva sa teškom kliničkom slikom, već su to danima unazada isti pacijenti – objašnjava dr Sretenović.

I. M.