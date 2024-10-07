Електродистрибуција: Планирани радови за понедељак, 7. октобар

Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на замени стубова и реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у понедељак, 07. 10. 2024. године, у временском интервалу од 09:00 до 15:00 часова без електричне енергије бити корисници у Љубићу у Улици Гвоздена Пауновић ка Полетовом игралишту и до ул. бр. 46, улице Б. Милошевића, Богољуба Остојића, Улица 44, Улица Ц. Павловић, Улица 42. Разлог прекида у испоруци електричне енергије је замена стубова због реконструкције улице.