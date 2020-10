EVROPSKA NEDELJA KODIRANJA NA FTN

U okviru programa Evropske nedelje kodiranja “MEET and Code 2020”, koja se realizuje u 35 država, na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, danas je organizovan onlajn događaj na temu “Devojke u digitalnom svetu – IT sektor tvoja šansa”, namenjen učenicama Ekonomske škole iz Čačka i Srednje stručne škole iz Kragujevca. Cilj programa je popularizacija programiranja i digitalne pismenosti među devojkama, kao i predstavljanje mogućnosti savremenih informacionih tehnologija u ekonomiji, menadžmentu, mašinstvu, zdravstvu i drugim oblastima rada. Organizatori su zadovoljni velikim odzivom učesnica, više od 65 devojaka danas je bilo prisutno na ovom onlajn događaju. Prema rečima mr Nataše Cvijović, PR-a Fakulteta tehničkih nauka, predstavljeno je kako se snalaze devojke u digitalnom svetu, kako su pozicionirane, koliko se opredeljuju za obrazovanje u toj oblasti, kolio se zapošljavaju, gde se Srbija nalazi na mapi Evrope kada je reč o obrazovanju devojaka i njihovom zapošljavanju u IT sektoru.

N. R.