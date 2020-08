GDE SU I KADA ODRŽAVANI PRVI IZBORI NAJLEPŠIH DEVOJAKA NA JUGOSLOVENSKOM PROSTORU

KOJA DEVOJKA JE PONELA TITULU MIS ČAČKA 1929?

Uveliko koračamo vrelim julom, a leto je po tradiciji vreme za odmor, zabavu, opuštanje. Nova epidemiološka situacija kod nas i u svetu poremetila je i gotovo ugasila mnoge aktivnosti, uskratila nas za mnoge atrakcije, koncerte na otvorenom, igre na vodi, razna takmičenja. Jedno od najatraktivnijih u planetarnim razmerama oduvek je bio i izbor najlepše devojke, mis, na sim nivoima takmičenja. Kako je i kada na našim prostorima prvi put birana lepotica, razgovaramo sa istoričarkom Lelom Pavlović, direktorkom Međuopštinskog istorijskog arhiva, koja nam prenosi svoja saznanja iz arhivske građe.

PRVI IZBOR 1926. U ZAGREBU



Posle završetka Velikog rata, prvog koji je obuhvatio celu planetu, doneo nesvakidašnje razaranje, odneo veliki broj žrtava koji je povećan ratnim i posleratnim virusima, trbušnim tifusom i španskom groznicom, svet se okreće atrakciji koja je polako obuzela čitavu planetu, izborima za mis.

-Prvi izbori održani su u Kraljevini SHS 1926. godine u Zagrebu. Dve lepotice koje su najviše profitirale od ovog izbora bile su Italina Lida Ida Kravanja i Štefica Vidačić, koja je bila izabrana za prvu pobednicu ovog takmičenja u Kraljevini. Samo takmičenje u Zagrebu organizovala je američka distributerska kuća „Fanament“, koja je tražila nova atraktivna lica za filmsku industriju koja je bila punoj ekspanziji. Uspeh je pobednici donosio ne samo titulu, nego i poveću novčanu nagradu uz filmski ugovor – kaže Lela Pavlović.

Nušić i misice

NUŠIĆ, PREDSEDNIK ŽIRIJA PRVOG IZBORA MIS JUGOSLAVIJE 1930.



-Izbor za Mis Jugoslavije održan je januara 1930. godine u Beogradu. Medijsku podršku čitavoj manifestaciji davale su novine „Vreme“, koje su pored organizacije završnog takmičenja, tokom čitavog procesa čitaocima nudile opširne izveštaje o životu misica, foto-reportaže, intervjue. Izbor za najlepšu devojku Kraljevine trajao je u Beogradu dve večeri. Paredsednik žirija je bio Brnislav Nušić, naš poznati komediograf, pisac, diplomata. Njegova svestrana interesovanja su obuhvatala i fotografiju kojom se bavio amaterski. Veoma je zanimljivo i da su ostali članovi žirija bili najbolji predstavnici svojih profesija: Đorđe Jovanović, vajar, dr Vlada Petković, profesor Univerziteta i upravnik Narodnog muzeja u Beogradu, Dragi Stojanović, slikar i A.B. Herenda, urednik „Vremena“.

Stefanija Ceca Drobnjak, Mis Jugoslavije 1930.



-Tačno u podne 22. januara 1930. žiri je doneo jednoglasnu odluku: druga pratilja bila iz Sarajeva, gospođica Milojka Đuković, a prva pratilja gospođica Jelena Bogić iz Beograda. Čast da dodeli titulu nove Mis Jugoslavije pripala je Branislavu Nušiću, koji je lentu predao Beograđanki Stefaniji Ceci Drobnjak. Nažalost, njenu fotografiju nismo videli među 15 devojka, čije su fotografije objavljene u listu „Vreme“, januara te 1930. godine – ističe Lela Pavlović.

MIS ČAČKA, SAČUVANO U „ČAČANSKOM GLASU“



Posle izbora prve mis Čačka

U ličnoj zaostavštini, novinara i urednika „Čačanskog glasa“ Milana Đokovića, koja se čuva u čačanskom Arhivu, nalazi se izdvojen deo lista „Vreme“, od 6. do 9. januara 1930, u kome je tekst o jugoslovenskom izboru za najlepšu devojku. Među 15 izabranih devojaka iz Subotice, Sombora, Bitolja, Smederevske Palanke, Velikog Bečkereka, Kumanova, Velike Kikinde, Vranja, Peći, Novog Sada i Skoplja, nalazila se i mis Čačka, gospođica Irena Popović. Milan Đoković je u „Čačanskom glasu“ od 1. januara 1969. zabeležio nekoliko zanimljivih podataka. On navodi da se u Istorijskom arhivu Čačak nalazi fotografija koju je sačuvala penzionerka Anica Aleksić, na kojoj se vidi učiteljica Stanka Jovanović, na čijoj lenti piše „Mis Čačka“, i podseća da je to bio prvi izbor za najlepšu devojku u gradu.

Irena Pavlović, album starog Čačka



-U nastavku teksta on navodi da je zanimljive podatke o tome kako je birana „Mis Čačka“, 21. decembra 1929, dobio od domaćice Irene Popović. Izbor se održavao u hotelu „Kren“. Irena je došla je u pratnji majke. Organizaciju izbora omogućio je Sportski klub „Jedinstvo“, koji je priredio i koncert, na kome su učestvovali i članovi Hora „Tanasko Rajić“ iz Čačka. Zabavi su prisustvovali mnogobrojni građani, predstavnici civilnih i vojnih vlasti, raznih humanih društava i udruženja. Žiri su sačinjavale gospođe Trangerjadno i Skerlić i gospodin Aco Đorđević, predsednik kluba „Jedinstvo“, Ljubomir Aćimović i M. Petronijević, dopisnik „Vremena“. Žiri je za najlepšu devojku proglasio Irenu Popović, za koju su mnogi i pre izbora mislili da je najlepša Čačanka. Pratilje su bile Zora Civrić i Ruža Erić. Po pričanju Irene Popović, njoj je toliko bilo neprijatno da je bukvalno posle izbora pobegla iz hotela „Kren“. I pored objavljene njene fotografije koja se nalazi među 15 izabranih, čačanska lepotica, zbog svog patrijarhalnog vaspitanja, nije otišla na izbor za najlepšu Jugoslovenku. Kao što se iz teksta vidi, izabrana je lepotica koja nije bila među ovih 15. Da li je ona naknadno ušla u uži izbor zbog izostanka Čačanke, ne možemo da tvrdimo – ističe direktorka Arhiva Lela Pavlović.

Zorica Lešović Stanojević