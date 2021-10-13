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Гостујућа изложба у Универзитетској галерији у Крагујевцу

G. D. Komentara (0)

Гостујућа изложба у Универзитетској галерији у Крагујевцу

У уторак 12. октобра 2021. у Универзитетској галерији у Крагујевцу отворена је изложба „Слике и њихове тајне – дела из збирки Уметничке галерије „Надежда Петровић“. На изложби су представљене 23 слике које репрезентују богати фонд уметничких дела које галерија чува у својим збиркама.

Универзитетска галерија је формирана 2010. године и налази се у објекту Универзитетске библиотеке у Крагујевцу. На отварању изложбе уводну реч је дала Олга Станковић, секретар, а затим говорили проф. др Ненад Филиповић, ректор Универзитета у Крагујевцу и Драгана Божовић, аутор изложбе.

Публици Крагујевца представљена су дела која осликавају ликовно стваралаштво настало на тлу некадашње Југославије и Србије током 20. века и представљају сво богатство израза, стилова, оригиналности и креативности његових плодних деценија. Присутни су поетски реализам, колористичка експресија и неоекспресионизам, апстракција, надреални призори, енформел, промишљена геометризација и слободне и динамичне асоцијативне форме. Публика ће кроз одабрана дела доживети блиски сусрет са стваралаштвом низа значајних уметника попут Видосаве Ковачевић, Марка Челебоновића, Ивана Радовића, Милана Коњовића, Петра Лубарде, Стојана Ћелића, Ивана Табаковића, Миће Поповића, Златка Прице, Косе Бокшан, Марије Драгојловић, Милана Цилета Маринковића…

Овом изложбом галерија одржава континуитет у представљању свог богатог фонда на гостовањима широм Србије, чиме промовише град Чачак и његову културу. Изложба ће трајати до 8. новембра 2021. године.

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