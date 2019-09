GRADONAČELNIK ČAČKA ČESTITA ĐACIMA POLAZAK U ŠKOLU

Gradonačelnik Čačka sazvao je danas hitnu konferenciju za novinare povodom nove akcidentne situacije u Zapadnoj Moravi u Parmencu. Iako se zbog održavanja brane u Parmencu, kojom se bavilo JKP „Vodovod“ pretpostavljalo da je to uzrok masne mrlje, direktor ove ustanove Zoran Pantović je to demantovao. On je rekao da se masna mrlja nalazi uzvodno od […]

