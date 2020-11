Gradonačelnik Milun Todorović pozvao sugrađane da kroz anketu učestvuju u izboru prioritetnih investicija za narednu godinu

Grad Čačak je i ove, kao i prethodne godine, pozvao sve Čačane da svojim učestvovanjem u anketi kreiraju Odluku o budžetu za 2021. godinu. U zavisnosti od rezultata ankete, biće planirano trošenje sredstava iz gradske kase.

– Kao i svake godine do sada, i ove imamo anketu i pozivam građane da se uključe. Pretprošle godine je na prvom mestu bila izgradnja atletske staze i to je urađeno. Za ovu godinu radili smo parterno uređenje centralnih gradskih zona, kao i rekonstrukciju gradskog bedema. Ostalo je da završimo još jedan krak bedema, a nadam se da će to biti do sredine ovog meseca – rekao je Todorović, napomenuvši da je planirano mnogo toga.

– U planu je i zatvoreni bazen u Čačku, očekujem da i ostali projekti budu ocenjeni od strane sugrađana i naravno da će oni biti publikovani kada se završi anketa – rekao je Todorović.

Anketa se može popuniti na sajtu grada Čačka do 20. novembra 2020. godine.

I. M.