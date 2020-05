GRADSKA BIBLIOTEKA SUTRA OTVARA TRI ČITAONICE

Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis” svoje tri čitaonice otvora u četvrtak, 21. maja. Rad će biti u organizovan u skladu sa preporukama za zaštitu zdravlja zaposlenih i korisnika. Broj čitaoničkih mesta biće redukovan. Radno vreme čitaonica je od 8.00 do 18.00 časova radnim danima, a subotom od 9.00 do 14.00.



Rad u svim ograncima Biblioteke na selu biće nastavljen od ponedeljka, 25. maja. Toga dana i svakog sledećeg ponedeljka biblioteka u Mrčajevcima radiće u periodu od 8.00 do 14.00 časova. Odeljenje u Zablaću počinje da radi 27. maja,od 10.00 do 16.00 časova, dok će vrata biblioteke u Prijevoru biti otvorena za čitaoce od četvrtka, 28. maja od 8.00 do 14.00 časova. Ogranak u Preljini otvara se u petak, 29. maja i radiće od 8.00 do 14.00 časova.