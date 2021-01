“HLADNO CEĐENA MALINA”, PREPOZNATLJIV BREND MARKA ANTOVIĆA

NEKTAR SA OBRONAKA DRAGAČEVSKIH I ARILJSKIH BRDA

Za nepune tri godine poslovanja, od malog porodičnog gazdinstva u selu Prilipac kod Arilja, gde je nastao prirodni, matični sok, Marko Antović napravio je prepoznatljiv brend pod nazivom “Hladno Ceđena Malina”, na inostranom tržištu poznat kao “Cold Pressed Raspberry”. Misija ove firme je jednostavna – brati i birati samo najkvalitetnije zrele plodove za 100 posto prirodan sok, bez dodavanja vode, konzervanasa, aditiva i rafiniranih šećera. Za manje od godinu dana postojanja, hladno ceđeni sok postao je najtraženije bezalkoholno piće u hotelima, kafićima i restoranima širom Srbije i reigona.

Rođen je u Požegi, osnovnu školu, a potom i 11. Sportsku gimnaziju završio je u Beogradu, gde je igrao košarku u FMP Železnik, kao kadetski i juniorski reprezentativac. Dok su se njegovi roditelji i sestra opredelili za nauku i karijeru (otac doktor stomatologije, majka diplomirani pravnik, a sestra prof dr sci med iz oblasti sudske medicine), Marko Antović je izabrao da se vrati korenima, na dedovinu i posveti poljoprivredi.

– Ljubav prema životinjama, prirodi i rodnom kraju je bila presudna da se posle smrti dede Milana vratim na porodično imanje i nastavim njegovim stopama, ali na savremeniji način. Godine 2013. osnovao sam farmu alpskih koza na imanju, a 2015. sam postavljen na mesto direktora najveće farme koza “Bela Reka”, u jugoistočnoj Evropi, u planinama Homolja. Dve godine kasnije, vratio sam se na porodično imanje i obnovio zasad maline – započinje priču naš sagovornik.

Imanje ovog uspešnog poljoprivrednika smešteno je u podnožju Bjeloševca, u Dragačevu, u selu Prilipac, koje pripada požeškoj opštini.

– Nasledio sam ga posle smrti oca, 1996. godine. Još od ranog detinjstva želeo sam da nastavim dedinim stopama koji se, takođe, bavio poljoprivredom – stočarstvom, povrtarstvom i voćarstvom. Otac i deda su maline, sorte stari vilamet, posadili osamdesetih godina. Nažalost, zasadi su zarasli posle njihove smrti, ali sam ih obnovio. Posedujem zasad od 50 ari sa najsavremenijim agro-tehničkim merama, sistemima za zalivanje kap-po-kap i za profesionalnu protivgradnu zaštitu. Ipak, količine iz našeg zasada nisu dovoljne za proizvodnju soka, pa maline kupujem od drugih poljoprivrednih proizvođača i hladnjača iz mog i okolnih sela i Arilja – kaže Marko Antović.

Posle prve godine roda zadesila ga je sudbina svih srpskih malinara. Nezadovoljan tadašnjom cenom od 130-150 dinara, bio je na samoj granici ekonomske isplativosti uzgoja i gotovo nemogućim povraćajem investicije u zasad.

– Moja ideja je bila da dobijem finalni proizvod, matični sok maline i već posle prve berbe 2017, u tome sam uspeo, uz pomoć čika Mića, starog tehnologa nekadašnjeg giganta voćne prerade, fabrike “Budimka” iz Požege. Prve dve godine poslovanja svoj proizvod prodavao sam kao registrovano poljoprivredno gazdinstvo, a 2019. sam osnovao firmu COLD PRESSED RASPBERRY, koja snabdeva, uglavnom, ugostiteljski sektor: najeminentnije restorane, kafiće, hotele i benzinske stanice, od Bora do Subotice. Najviše ih je u Beogradu i Novom Sadu. Zlatibor, takođe, predstavlja značajan regionalni centar prodaje naših proizvoda. Počeli smo izgradnju modernog objekata u Prilipcu za savremeniju proizvodnju i smeštanje automatske linije, koja je u planu da se koristi u budućnosti, ali epidemiološka situacija sa kovidom 19 nas je zaustavila – objašnjava Marko, podsećajući da je ugostiteljstvo jedan od sektora koji je izuzetno “pogođen”, što je uticalo i na poslovanje ove firme, smanjenje potražnje i poteškoće u naplati, već plasiranih količina njihovih proizvoda.

U procesu pripreme i podizanja zasada, naš sagovornik nije koristio subvencije Vlade Srbije, ali u izgradnji proizvodnog objekta, država mu je pomogla da napravi magacin – skladište poljoprivrednih proizvoda. Takođe, firma je konkurisala za subvencije kod resornog ministarstva i nada se da će pomoć biti odobrena, kako bi u izuzetno teškoj godini, koja je iza nas, uspeli da završe proizvodni objekat savremenog tipa.

– Veoma je važan i ključan za razvoj, kako voćarstva, stočarstva, tako i proizvodnje – prerade u poljoprivredi, odnos Ministarstva poljoprivrede prema proizvođačima. Država pomaže poljoprivrednicima sve više, iz godine u godinu, jer prepoznaje perspektivu u poljoprivredi, kao i ostanak mladih na selu. Nažalost, daleko smo od Evrope, tj. njihovog standarda i iznosa novca koje Evropska unija ulaže u razvoj njihovog agrara. Ali, nadamo se i verujemo da bolja vremena tek dolaze za srpsku poljoprivredu – kaže naš sagovornik.

Inače, 33 odsto ukupne količine proizvedenih malina, na svetsko tržište dolazi upravo iz naše zemlje. Interesantno je da, ne samo da smo među najvećim proizvođačima ovog “crvenog zlata” na planeti, već i definitivno proizvodimo najkvalitetniju malinu – naglašava Marko Antović i potvrđuje činjenicama:

– U Francuskoj, na Azurnoj obali, kilogram naših malina košta i do 25 evra, dok u nemačkim marketima jedan kilogram dostiže cenu do 16 evra. Stranci izuzetno cene nutritivna svojstva srpske maline, za razliku od one koja dolazi iz Poljske i Čilea. Nažalost, nepovoljna ekonomska situacija nas je primorala da svu našu malinu visokog kvaliteta izvozimo, dok je naša firma odlučila da je pretočimo u najkvalitetniji kašasti nektar, koji je dostupan na našem i, za sada, bosanskom tržištu.

Stručni tim firme “Cold Pressed Raspberry” zaslužan je za celu liniju procesa proizvodnje, od uzgajanja malina, brige o zasadima, preko branja, proizvodnje, pa do konačnog rezultata – “Hladno Ceđene Maline”. Inače, sama proizvodnja podrazumeva manufakturu, mehanički proces presovanja voća, flaširanje i pasterizaciju…

– Mi jednostavno cedimo voće. Zbog posebnosti koje ima svako ceđeno voće bez veštačkih dodataka, “Hladno Ceđena Malina” se može naći jedino u staklenoj ambalaži. Posebna tehnologija prerade i inovacije na našim jedinstvenim mašinama, zaslužni su za održavanje svih svojstava i punog ukusa ovog voća i nakon ceđenja – objašnjava Antović.

Ova godina je i za našeg sagovornika bila izuzetno teška, čemu je najviše doprinela epidemiološka situacija koja je ugrozila poslovanje, prekinula ranije dogovoreni izvoz i desetkovala obim proizvodnje:

– Pored toga, velika elementarna nepogoda, poplava u avgustu, potpuno nam je uništila zasad kupine sorte loh nes. Za vreme trajanja vanrednog stanja, posao je apsolutno stao, pa nam je država pomogla uplatom minimalca – tri minimalne zarade, odlaganjem plaćanja poreza na zarade i doprinose za privatni sektor, uz kasniju otplatu nastale obaveze u ratama, odlaganjem plaćanja akontacija poreza na dobit u drugom kvartalu…

Ali, i pored svega, ovaj uspešni poljoprivrednik poručuje mladima, koji žele da se bave poljoprivredom, da je formula uspeha jednostavna, a čine je red, rad, disciplina i strpljenje, i rezultat mora doći.

– Teška su vremena, ali primenom savremenih agrotehničkih mera mogu se postići izuzetni proizvodni rezultati, kako u voćarstvu, tako i u stočarstvu. Svima koji žele da se bave voćarstvom ili stočarstvom savetujem da teže ka što kvalitetnijem izboru sadnog i priplodnog materijala, sopstvenom finalnom proizvodu i plasiranju, za početak na naše, a kasnije i na inostrano tržište – poručuje Marko Antović.

Naravno, dok pravite biznis planove uživajte u jedinstvenom i neponovljivom mirisu i ukusu “Hladno Ceđene Maline”.

Nela Radičević

Foto: Aleksandar Ješić

TAJNA JE U ODABIRU PLODOVA MODRO CRVENE BOJE

– Reč je o 100 posto prirodnom matičnom soku maline, bez dodataka. Tajna je u odabiru dobro zrelih plodova maline sorte stari (crni) vilamet. Samo rukom brani i pažljivo birani plodovi dospevaju u naš proizvodni proces. Malinjaci mikroregije koja je bogom-dana za uzgoj ovog plemenitog voća, obronci dragačevskih i ariljskih brda i planina obiluju malinama najvišeg kvaliteta na svetu. Prema mišljenju jednog holandskog instituta, malina je najzdravija prehrambena namirnica koju čovek uzgaja. Pored ovoga, jedinstven proizvodni proces koji je naša poslovna tajna, takođe, doprinosi kvalitetu samog proizvoda – kaže naš sagovornik.

ZDRAVLJE U ČAŠI

Moto ove firme ”Zdravlje u čaši” predstavlja motivaciju ljudima za poboljšanje zdravlja i jačanje imunog sistema. Uz sve benefite koje dobijaju, zadovoljni potrošači, pre svega, uživaju u zadovoljstvu svojih čula, što garantuje vrhunski kvalitet ovog soka.

– “Zdravlje u čaši” je naš moto, jer želimo da naglasimo mnoge benefite soka maline za zdravlje. Koristi se protiv groznice, lečenja bolesti želuca i creva, jer efikasno pročišćava sistem za varenje. Takođe, može biti koristan za tretiranje urinarnih infekcija. Neka ispitivanja pokazuju da ovo voće povoljno utiče na regulaciju šećera u krvi. Korisna je za krvnu sliku, poboljšanje apetita kod dece, suzbijanja mučnine. Ovo voće je dobrodošlo kao zaštitnik od mnogih bolesti i prirodni saveznik u borbi protiv raka – naglašava Marko Antović lekovita svojstva ovog voća, dodajući da je osvežavajući i zdrav napitak pogodan za svakoga, a naročito za najmlađe. Da ovaj sok sa uživanjem piju i mališani, potvrđuje i Markova petogodišnja kćerka Lara.