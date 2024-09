ТРИ МАЈКЕ И СЕДАМНАЕСТОРО ДЕЦЕ: РОДИТЕЉСТВО КАО ОДГОВОРНОСТ И ДАР (1. део)

Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je ideja o uvođenju kovid pasoša u Evropi suprotna evropskim vrednostima slobode kretanja i prava na izbor, ali da će naša zemlja, ako se to desi biti i za to spremna, jer već imamo informacioni sistem koji to omogućava. Brnabić je, odgovarajući na pitanja novinara posle obilaska pogona za […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук