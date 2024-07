HUAWEI: SEEDS FOR THE FUTURE – Студенти Факултета техничких наука у Чачку освојили треће место

Програм за младе таленте компаније Huawei „Seeds for the future“ ове године одржан је у Риму. Четири најбоља студента из Србије, са Електротехничког факултета у Београду и Факултета техничких наука у Чачку, освојила су треће место на престижном такмичењу “Seeds for the future” у Риму. Реч је о програму за младе таленте компаније Huawei који је ове године окупио 145 најбољих студената из 23 европске земље, заједно са десет студената са Универзитета Cinghua у Кини.

Студентима је добродошлицу пожелео виши потпредседник Huawei Europe Radoslaw Kedzia.

-Неговање ИКТ талената посебно је важно у времену кад се крећемо сложеним путем дигиталног доба. Европа стоји на челу технолошког прогреса и императив је да улажемо у образовање и развој наших младих стручњака. Негујући њихове вештине и пружајући им праве алате и могућности, обезбеђујемо да Европа остане лидер глобалног дигиталног пејзажа – истакао је Kedzia.

Покренут 2008. године, програм за младе таленте компаније Huawei „Seeds for the future“, намењен студентима информационих технологија, до сада је окупио више од 15.000 студената из целог света. У склопу програма, студенти су имали прилике да бораве у Шенжену и да упознају технологије које је развила и које примењује водећа светска ИТ компанија. Дигиталне вештине и дигитална писменост су кључни за развој дигиталне економије, а снажна база талената показала се као кључни покретач дигиталне трансформације и економског раста. Основни циљ програма је да омогући студентима да стекну практично искуство из прве руке у једној од највећих светских технолошких компанија и да им пренесе знања о дигиталним вештинама која су им потребна да остану конкурентни на тржишту рада и подрже развој привреде и друштва у целини.

Млади таленти су такође могли да науче више о иновацијама, дигитализацији, одрживости и предузетништву. На догађају су представљена и заједничка достигнућа талентованих будућих ИКТ стручњака и лидера, који су претходно похађали програме обуке организоване у својим земљама.



Наташа Илић и Алекса Марковић, апсолвенти студијског програма Информационе технологије на Факултету техничких наука у Чачку, кажу да су имали част да учествују на овом престижном европском такмичењу у интерактивним радионицама и панел дискусијама и да на тај начин усавршавају своје дигиталне вештине.

-Такође смо имали прилику да чујемо драгоцене савете стручњака из индустрије и представника академске заједнице. Током петодневне едукације смо се упознали са напредним технологијама попут 5G и вештачке интелигенције, стекавши одређен ниво нових знања о ИКТ-у и такође добивши драгоцен увид у пословање једне од водећих светских технолошких компанија – истиче Наташа Илић.

Програм је конципиран кроз петодневни план интеракције.

-Први дан је био предвиђен за конференцију о самом бизнису коју је водио тим стручњака из области IT-а, a након тога је одржано представљање студената из 23 земље. По завршетку предвиђених активности, организован је Global Village где је свака земља представљала себе и неке сопствене аутентичности. Следећег дана је стављен акценат на детектовање глобалног проблема, а потом су одржана предавања о вештачкој интелигенцији (зашто је она добра за коришћење, које су предности и мане) као и о 5G технологијама. Наредног дана смо кренули на тражење потенцијалних решења за детектован проблем, тако што смо их на панелима разврставали у добра и лоша. Затим смо се знатно више фокусирали на решење конкретног проблема и припрему презентације коју смо представили пред менторима, добивши од њих повратне информације, како бисмо унапредили комплетан рад за такмичење. Последњег дана је такмичење било оранизовано тако што су тимови подељени у пет група, а након презентовања пред судијама, бирали су из сваке групе по два тима за пласман у финално такмичење. На крају, свих десет одабраних тимова презентују свој рад пред целим жиријем и осталим учесницима. Сваки тим има по четири минута да представи проблем и решење, опише зашто је баш њихово решење боље од осталих, као и да направи мали бизнис модел по ком би пројекат био развијен, са финансијским средствима потребним за саму имплементацију идеје. Након одржаних презентација, свако од нас је имао могућност да гласа за тим чије му се решење највише свидело. После презентација је уследио обилазак знаменитости Рима, а увече је организована гала вечера на којој је било проглашење победника. Заједно са студентима из Словеније смо радили на развоју идеје за заштиту од поплаве, која нам је донела пласман у први круг најбољих 10 тимова, а затим и треће место – детаљно описују своје утиске Наташа и Алекса.

“Seeds for the future” представља један од најважнијих програма друштвене одговорности компаније Huawei чији је циљ да негује локалне IKT таленте и младе лидере, и промовише развој дигиталних заједница. У оквиру програма „Seeds Alumni“, Huawei окупља све нове и бивше учеснике програма широм света. Тако компанија наставља да ради са свим садашњим и бившим студентима на промовисању дигиталне трансформације и организује различите активности за изградњу односа међу бившим студентима и унапређење њиховог утицаја широм света.

-Програм је заиста велико искуство које поред самог стицања вештина и знања са собом доноси и нова познанства,контакте и пријатељства. Имали смо могућност да научимо нешто више о другим земљама, њиховим културама, обичајима, поделимо и разменимо пословна искуства и самим тим надоградимо себе. Овим путем такође желимо да се захвалимо компанији Huawei која нам је пружила могућност учешћа на овом такмичењу и стицања одређених знања из области информационих технологија, као и нашем Факултету техничких наука који годинама прати најновије трендове и омогућује нам да идемо у корак са временом – изјављују студенти.

Факултет техничких наука у Чачку честита на постигнутом успеху Наташи Илић и Алекси Марковићу, а млађим студентима ће њихово искуство представљати изузетну мотивацију да крену путем лидерства и успеха.