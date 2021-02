Imunolog objašnjava kako pripremiti organizam za vakcinaciju

Sadašnji broj reakcija na vakcine protiv koronavirusa u Srbiji nije veliki, a što je najvažnije to nisu ozbiljne reakcije, ocenio je imunolog Borislav Kamenov. On je istakao da je nerealno očekivati da ne bude reakcija na vakcine i podsetio da svako može pripremiti svoj organizam za vakcinaciju da bi se te eventualane reakcije smanjile.

“To nije veliki broj. Moglo je da bude i više. Važno je da nisu ozbiljne reakcije, jer koliko sam video iz medija u pitanju su lokalne reakcije kao što je umor i povećana temperatura” naveo je Kamenov.

On je istakao da je nerealno očekivati da nema reakcija na vakcinu.

“Svaka vakcina nije samo davanje antigena, već se dodaju i druge supstance koje stvaraju antićelijski stres. Taj ćelijski stres pokrene naš organizam da stvori imunski odgovor. Međutim, to ne mora da bude odgovor samo na tu vakcinu, već i ne neke druge viruse. Zato nikada ne možemo da budemo sigurni kako će organizam da reaguje na vakcine i ne možemo to da kontrolišemo” objasnio je on.

Istakao je da su sve vakcine u istoriji proizvodile neželjene efekte, neke i više nego ova vakcina sada protiv koronavirus.

“Važno je da se to beleži i evidentira i onda na osnovu toga se neke vakcine povlače i menjaju” dodao je.

Kada vakcina daje manje neželjenih efektata, kako je rekao, to može da znači da je i manji antićelijski stres koji izaziva, što opet ne mora biti dobro, jer je taj stres važan da bi se aktivirao imuni odgovor organizma.

Kamenov je upozorio da nekada reakcije na vakcinu mogu da se pojave u drugom vremenskom periodu i ne može da se poveže sa reakcijom na vakcinu.

“Zato nikada u potpunosti ne možemo da budemo sigurni da je neka reakcija baš na vakcinu. U svakom slučaju, vakcina mogu da stvore neželjene efekte i ljudi zbog toga moraju da vode računa kakvo je njihovo zdravstveno stanje kad primaju vakcinu” objasnio je.

Zato je, kako ističe, važno da ljudi vode računa o stanju svog organizma, kao što je to važno i da razvijaju svoj imunitet da bi se zaštitili uopšte od infekcije koronavirusom.

“Sve to što nas štiti od kovida je jako važno. Važno je da se sredi organizam, ko ima problem sa stomakom da uzima probiotik, da se uzima vitamin D, cink, selen” savetuje imunolog. On je rekao da na taj način možemo da pripremimo svoje telo za vakcinaciju i smanjimo reakcije na vakcinu.

“Gasovi, nadimanje stomaka, kao i hroničan umor uvek su znaci da se naš organizam truje, da je naš organizam opterećen i da moramo da uradimo nešto da ga oporavimo” upozorio je Kamenov.

Osobe koje su primile prvu dozu vakcine i nisu imale reakciju, prema njegovoj proceni, najverovantije neće imati problema da prime ni drugu dozu. Mada ne isključuje mogućnost da bude manjih reakcije na drugu dozu.

“Ako je osoba imala alergijske reakcije na vakcinu prilikom primanja prve doze, svakako mora da se posavetuje sa svojim lekarom” zaključio je on.

Izvor: NovaS